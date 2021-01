Corona-Tagebuch (1): Schöne alte Welt

Seit Mittwoch erscheint die OTZ wieder normal, also auch mit einem Lokalteil in gewohntem Umfang. Ein schöner Neustart in die gute alte Zeit vor dem Cyberangriff. Doch just in diesem Moment bekam ich jenen Anruf vom Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises, der die nächsten Tage und Wochen als Reporter gewaltig auf den Kopf stellen wird.

Als Mensch mit direktem Kontakt zu einem nachweislich Infizierten bin ich nun in Quarantäne. Erstaunlich: Laut dem Gesundheitsamt soll bei Kontaktpersonen ersten Grades kein Test auf das Coronavirus gemacht werden. Die Quarantäne dauere 14 Tage rückwirkend zum Zeitpunkt der möglich Infektion. Als Infiziert werde ich aber nicht in der Statistik geführt, versicherte mir die am Telefon etwas überfordert klingende Frau. Meine eigenen Kontakte in der Zeit zwischen einer möglichen Infektion und der Quarantäneanordnung wurden nicht abgefragt. Bis der schriftliche Bescheid bei mir eintreffe, könnte es noch bis Freitag dauern. Ein Test auf das Virus, könne durch den Hausarzt veranlasst werden. Doch selbst wenn dieser negativ ausfiele, könnte die Quarantäne auch nur in Ausnahmefällen auf zehn Tage verkürzt werden. Es mahlen die Mühlen des Gesundheitssystems. Und verdammt, ich habe keine Butter mehr im Haus.

Zumindest habe ich mir vorgenommen, so lange es geht über meine Quarantänezeit zu schreiben, auch wenn diese quasi wie eine Krankschreibung ist. Den Ausfall meiner Arbeitskraft zur Quarantänezeit zahlt der Staat und ich betone: ob mit oder ohne positivem Test.