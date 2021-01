Corona-Tagebuch (2): Die Schleizer Versorger

Als Kind war ich es noch gewohnt, dass viel Geschäfte in meiner Kleinstadt auch mindestens einen Tag nach Neujahr geschlossen hatten, innendrin aber reger Betrieb herrschte. Inventur wurde das genannt.

Die Lagerbestände werden geprüft, erklärten mir meine Eltern. So eine Inventur habe ich jetzt auch dringend nötig. Erschreckend musste ich heute Morgen feststellen, dass ich nur noch für etwa einen Viertelliter Kaffee habe und damit ist nicht einmal mein morgendlicher Bedarf gedeckt. Ein weiser Mann aus Schleiz sagte einst: „Ein Morgen ohne Kaffee ist Folter.“

Zumindest kann ich dem voll und ganz zustimmen. An den anderen Fronten sieht es besser aus: Das Toastbrot reicht noch für zwei Tage, der Zigarettenbunker gibt noch nicht auf, sieben Fläschen flüssiges Glück der Marke Scharch habe ich noch und mit dem Arsenal an Instantnudeln könnte ich eine ganze Kompanie versorgen.

Ein Glück, dass ich hier in Schleiz gute Freunde gefunden habe, die mir bereits gestern anboten, Besorgungen zu erledigen. Richtig gerührt hat mich eine Whatsapp-Nachricht, die mir heute um 5.19 Uhr von einer mir sehr ans Herz gewachsenen Leserin aus Bad Lobenstein geschickt wurde. Sie bot mir an, mir Butter zukommen zu lassen.

Wenn ich meine Inventurliste fertig habe, werde ich aber wohl erstmal meine Schleizer Versorger in die Spur schicken. Und dann gestalte ich eine Liste, was sonst noch zu erledigen wäre. Das Wohnzimmer fordert den Staubwedel, das Bad den Mob und es kommt mir so vor, als dass mein Fahrradergometer mir irgendwie zuzwinkert. Prokrastination macht sich bei mir breit. Ich schreibe lieber noch einen Text.

Corona-Tagebuch (1): Schöne alte Welt