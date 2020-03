Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: Veranstaltungen in der Region Schleiz fallen aus

In den nächsten Tagen fallen wegen der Anordnung des Landratratsamtes zahlreiche Veranstaltung im Saale-Orla-Kreis aus, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern. In der Region Schleiz sind das unter anderem folgende Veranstaltungen.

Die Faschingsveranstaltung am Samstagabend in Unterkoskau findet nicht statt. Am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr wird in der Alabamahalle Geld für zurückgegeben Karten ausgezahlt. An diesem Tag nicht zurückgegeben Karten sehen die Karnevalisten als Spenden für ihre Unkosten an.

Die geplante Musikshow „Die größten Hits aller Zeiten“ in der Wisentahalle Schleiz wird vom 7. März auf den 13. Juni 2020, verschoben. Das Kabarett Jonas Greiner, dass am Freitag stattfinden sollte, ist auf Freitag, 8. Mai, verschoben worden. Für die am Sonntag ausfallende Frauentagsfeier wird ein neuer Termin gesucht. Bereits gekaufte und gewonnene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, teilte Anette Feike, Veranstaltungsmanagerin der Kreissparkasse Saale-Orla mit.

Auch die geplante Fahrzeugübergabe des neuen Gerätewagen Logistik an die Schleizer Feuerwehr am Freitag, 6. März, um 17 Uhr fällt aus sowie die anschließende Jahreshauptversammlung aller Schleizer Feuerwehren.

Ebenso fällt die Jahreshauptversammlung des Frankenwaldvereins Ortsgruppe Hirschberg am Sonnabend, 7. März aus. Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Hirschberger Rathaussaal um 17.30 Uhr stattfinden. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben. Ebenfalls fällt die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg am Freitag um 19 Uhr aus.

Die „Schleizer Winterparty“ am Sonnabend, 7. März, fällt ebenfalls aus, teilt Veranstalter Manuel Metzner mit. „Wir bedauern diese Entscheidung und hätten sehr gerne diese Veranstaltung durchgeführt, da bereits eine 4 stellige Summe investiert wurde. Aber finden dies Entscheidung in der momentanen Situation nach dem ersten bestätigten Corona-Fall im Landkreis von unserem Landrat Thomas Fügmann völlig richtig und werden diese umsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Manuel Metzner.

Die 2. Gala des Crispendorfer Faschingsclubs am Sonnabend, 7. März, fällt ebenfalls aus, wie Vereinspräsident André Grau mitteilte. Über einen Ausweichtermin wird zurzeit beraten.

Auch die Tagung des Jugendamtes am Donnerstag in der Schleizer Wisentahalle fällt aus, teilt das Landratsamt mit.

Stattfinden wird heute der Vortrag „Bildende Kunst und Sprache“ von Ulrich Eißner, Professor an der Hochschule für Bildende Künste Dresden um 19.30 Uhr im Café Ried’l.