Crispendorfer Joachim Mallee vom DRK als treuer Spender geehrt

Zum 125. Mal spendete Joachim Mallee aus Crispendorf sein Blut für humanitäre Hilfe. Grund genug für Ralf Adam, dem Vorstandsvorsitzenden des DRK-Kreisverbandes, und Silvia Preußer, der Verantwortlichen für Blutspende im DRK Saale-Orla, dem treuen Spender für diese Leistung zu gratulieren und zu danken.

Wie so viele männliche Blutspender begann auch Joachim Mallee seine „Blutspende-Laufbahn“ während der Armeezeit im Jahre 1977. „Ich habe bis zum heutigen Tag kontinuierlich weiter gespendet. Lediglich kurzzeitig kam es in all den Jahren aus beruflichen Gründen zu einer Unterbrechung“, erinnert sich der 66-jährige Crispendorfer. Auch zukünftig wolle er dem DRK-Blutspendedienst die Treue halten, solange es sein gesundheitlicher Zustand erlaubt.

Während des Blutspendetermins in der Schleizer Wisentahalle machte Ralf Adam darauf aufmerksam, dass diese angesichts der angespannten Situation unter höchsten hygienischen Auflagen weiter durchgeführt würden. „Unsere Krankenhäuser benötigen dringend das Blut unserer Spender, ein Stillstand ist absolut nicht vertretbar“, so Adam.

In diesem Jahr gab es im Saale-Orla-Kreis bislang 92 Blutspendetermine mit 4473 Transfusionseinheiten, gleichzeitig gibt es 261 Erstspender zu verzeichnen. Die Absicherung der Termine in 2020 erfolgte durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin und 16 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen.