Dachsanierung am Schleizer Förderzentrum verzögert sich

Schleiz. Lange Lieferzeiten für benötigte Bleche strecken die Arbeiten. Wann mit der Fertigstellung gerechnet wird:

Bei den Sanierungsarbeiten am „Staatlichen Förderzentrum Friedrich Fröbel“ in Schleiz sind einige Arbeiten bereits abgeschlossen. Die Sanierung an den Aufbauten läuft noch. „Dachabdichtungsanschlüsse sind in Arbeit und die neuen Notüberläufe sollen in Kürze fertig sein. Eine Fertigstellung im September kann aufgrund langer Lieferzeiten von Blechen nicht eingehalten werden“, erklärt Kerstin Beyer vom Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement des Saale-Orla-Kreises. Sie rechnet mit einem Abschluss dieser Arbeiten etwa Mitte Oktober. Die Schäden im Gebäude sollen mit Hilfe des Hausmeisters beseitigt werden.