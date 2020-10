Manfred Lange und seine Nachbarin Edelgard Bodenbinder sind am selben Tag im November 1974 in einem Neubaublock im Stadtteil Pößneck-Ost eingezogen. Ihre Adresse lautete erst Straße des 7. Oktober, die später in Straße des 3. Oktober umbenannt wurde. Wie haben sie die 16 Jahre vor und die 30 Jahre seit der Wiedervereinigung Deutschlands im Eingang mit der Hausnummer 3 ge- und erlebt?

Damals ungeahnter Luxus in Pößneck-Ost

Der 10. November 1974 war ein Tag, den Manfred Lange mit einem Lottogewinn vergleicht. Mit seiner Frau sowie den gemeinsamen sechs und zehn Jahre alten Töchtern hatte er bis dahin in einem Altbau mit Kohleofen und Toilette auf dem Flur gelebt. In der 66 Quadratmeter großen Neubauwohnung gab es eine Zentralheizung und fließend warmes Wasser. „Nach abgeschlossenem Umzug habe ich mich noch am späten Abend in die Badewanne gelegt. Das war ungeahnter Luxus“, erinnert sich der 79-Jährige. Seiner Nachbarin Edelgard Bodenbinder, Warenbewegerin im Textilgroßhandel und Mutter zweier Söhne, ging es nicht viel anders: „Alle Räume hatten Fußbodenbelag und waren tapeziert. Wir brauchten nur noch einziehen. Die Wärme und Geborgenheit war von Anfang an da“, schwärmt die 82-Jährige heute noch.

Um eine Wohnung im zweiten Neubaublock in „Ost“ hatte sich ihr Mann Heinz, damals Gabelstaplerfahrer in der Großdruckerei Karl-Marx-Werk, ebenso in seinem Betrieb beworben wie Manfred Lange als Meister im Kugellagerbetrieb Rotasym. Weil die Wohnungen nicht pünktlich zum geplanten Termin 7. Oktober, dem 25. Geburtstag der DDR, sondern erst gut einen Monat später einzugsbereit waren, wurde die Straße im Nachhinein nach dem Gründungstag des Arbeiter- und Bauernstaates benannt, erinnert sich Manfred Lange: „Das war für uns nichts Anstößiges. Ganz im Gegenteil.“ Nachdem alle zwölf Wohnungen in dem Eingang bezogen waren, lebten 21 Kinder in der Hausnummer 3. Heute ist eine Drittklässlerin das einzige Kind. Insgesamt zählen die zwei Wohnblöcke dieser Straße am Sportplatz und Teich 24 Eingänge.

„Uns ging es in der DDR nicht schlecht“

Die Hausgemeinschaft wuchs zusammen, alle waren per Du. Über die Gemeinschaftsantenne der Wohnungsgenossenschaft empfingen die Mieter auch Westfernsehen. Doch Begehrlichkeiten weckte das bei beiden Familien aus der Stadt der Ballonflüchtlinge nicht. „Uns ging es in der DDR nicht schlecht. Wir hatten unsere Arbeit, unsere Kinder einen Kindergartenplatz. Ich persönlich konnte mich nicht beklagen“, sagt Edelgard Bodenbinder. Urlaub habe ihre Familie zwar nur in der DDR gemacht, wenn sie überhaupt einen Ferienplatz über den Betrieb bekommen hat. Eingesperrt gefühlt habe sie sich damals nicht, sagt sie. Die Meinungsfreiheit war ihr ausreichend. „Ich habe mich mit meinen Bekannten, Kollegen und Nachbarn über alles Mögliche unterhalten. Politik hat aber keine große Rolle gespielt.“

Auf die Deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, also kein Jahr nach dem Fall der Mauer, habe sie sich „ehrlich gesagt nicht gefreut“, Manfred Lange dagegen schon: „Viele meiner Verwandten lebten in Westdeutschland, die ich zu DDR-Zeiten nur zu wenigen Anlässen nach Antrag besuchen durfte, 1989 sogar zusammen mit meiner Frau. Ich habe mich wie viele Menschen gefreut, dass es zur Wiedervereinigung kam, dass wir zu den Verwandten reisen konnten, wann immer wir es nur wollten.“ Manfred Lange fand es auch gut, dass nach der Wiedervereinigung der Name seiner Straße im Kalender um vier Tage vorrückte. „Seit der Grenzöffnung war ich in einer Euphorie und habe nicht an die Spätfolgen gedacht.“ Langes Betrieb und seinerzeit größter Arbeitgeber in Pößneck wurde nach dem Verkauf durch die Treuhandanstalt an einen westdeutschen Mitbewerber Anfang der 90er Jahre plattgemacht.

Seit dieser Zeit zogen immer mehr Familien aus den einst begehrten Wohnungen aus, meist der Arbeit wegen in den Westen. Andere erfüllten sich den Traum vom Eigenheim. Dass es dennoch zu keinem großartigen Leerstand oder Einzug von Hartz-IV-Beziehern und Asylbewerbern wie in anderen Plattenbauten kam, erklärt sich Manfred Lange mit dem Engagement der Wohnungsgenossenschaft, für zeitgemäße, attraktive Wohnungen zu sorgen. „Im Dezember 2007 wurde bei uns am Eingang der Fahrstuhl angebaut, im Januar 2008 die Balkone. Mit Einverständnis der Wohnungsgenossenschaft habe ich die Zwischenwand zum Kinderzimmers abgerissen und somit die Wohnstube auf 32 Quadratmeter vergrößert. Meine Frau und ich fühlen uns auch im Alter in unserer Wohnung sehr wohl. Uns geht es heute gut“, sagt der langjährige Mieter. Edelgard Bodenbinder stimmt ihm zu.

Schnellere Angleichung der Löhne und Renten gewünscht

Rückwirkend betrachtet hätten sich beide Nachbarn gewünscht, dass es nach der Wiedervereinigung eine schnellere Angleichung der Löhne und Renten für Ostdeutsche gegeben hätte, dass man deutschlandweit die Dinge eingeführt hätte, die in der DDR als Errungenschaften galten. „Ich hätte mir eine einheitliche, polytechnische Schulbildung in allen Bundesländern gewünscht und nicht diese föderale Kleinstaaterei, die Schülern das Leben schwer macht, sobald sie mit ihren Eltern innerhalb Deutschlands umziehen. Oder dass man unsere Polikliniken eingeführt und nicht erst viele Jahre später als Medizinisches Versorgungszentrum neu erfunden hätte. Das ärgert uns als ehemalige DDR-Bürger sehr“, sagt Manfred Lange. Edelgard Bodenbinder würde sich wünschen, wenn die medizinische Versorgung ausschließlich dem Menschen dienen würde und nicht dem Markt unterworfen wäre. Die beiden langjährigen Mieter hätten es sich auch nicht vorstellen können, dass der einst aus Kaufhalle und Gaststätte bestehende Komplex „Kosmos“ im Wohngebiet zu so einem Schandfleck herunterkommen würde.

Westdeutsche bemerke Manfred Lange im Urlaub nur, wenn sie schlecht über Ossis sprechen. „Wenn das passiert, kriegen sie aber Feuer von mir“, sagt er. Lange wünscht Deutschland für die Zukunft, dass mehr Ostdeutsche in verantwortungsvolle, gut bezahlte Positionen kommen: „Es wird höchste Zeit.“