Damit Pößnecks Feuerwehr Licht ins Dunkel bringen kann

Nicole Juma, Kundenberaterin der Kreissparkasse Saale-Orla, Pößnecks Stadtbrandmeister René Lippke, und Jennifer Wieduwilt, Geschäftsstellenleiterin der Sparkassenversicherung in Schleiz, bei der Übergabe eines Beleuchtungssystems im Wert von 1100 Euro.

Pößneck. Feuerwehren der zehn Kommunen der VG Oppurg und Tanna und Pößneck verfügen jetzt über mobile Lichtquellen

Feuerwehren der zehn Kommunen der VG Oppurg und Tanna haben im Saale-Orla-Kreis bereits je ein LED-Beleuchtungssystem erhalten. Am Donnerstag bekamen die Pößnecker Brandschützer das 1100 Euro teure Gerät von der Sparkassen-Versicherung übergeben. Der akkubetriebene Lichtspender ist handlich und transportabel. Darum ist es bei Einsätzen mit schwieriger Stromversorgung, also in unwegsamem Gelände, auf Dächern oder im Wald sowie bei extremen Herausforderungen wie Hochwasser ein nützlicher Helfer.