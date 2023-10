Das bange Warten auf ein Happy-End

Bad Lobenstein. Spendengelder für Laya: Bis jetzt keine Nachricht vom Servicehundezentrum in Lalendorf.

Das Warten auf die Hündin „Indie“ zieht sich noch ein wenig hin. Bis jetzt hat Isabell Watzek, Mama von Laya, noch keine Nachrichten vom Servicehundezentrum in Lalendorf erhalten, dass das notwendige Geld für die Labrador-Hündin zusammengekommen ist.

Laya Watzek aus Bad Lobenstein leidet an der Glasknochenkrankheit. Ihr Alltag wird durch die Krankheit und vielen Klinikaufenthalten bestimmt. Seit einiger Zeit hegt die Gymnasiastin den Wunsch, dass ein Assistenzhund sie zuhause begleitet und ihr bei ihren Alltag behilflich ist. Vor kurzem erfuhren sie und ihre Familie, dass die junge Hündin „Indie“ für sie in Frage kommen würde. Ein erstes Kennenlernen hat bereits stattgefunden, im Februar könnte „Indie“ dann nach Bad Lobenstein ziehen. Mitarbeiter des Servicehundezentrums in Lalendorf würde nicht nur die Hündin in die Kurstadt bringen, sondern auch den Fortschritt des noch nicht ganz ausgebildeten Hundes überwachen. Schließlich können sich schnell unbeabsichtigt falsche Verhaltensweisen einschleichen – sei es nun bei Hund oder Menschen. 2025 kann „Indie“ ihre finale Abschlussprüfung ablegen.

Spendenkonto mit der IBAN DE89 1305 0000 0201 0837 28 und mit „Assistenzhund für Laya“.