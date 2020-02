„Das geheime Leben der Bäume“ weckt in Bad Lobenstein großes Interesse

Am Sonntag wird um 15 Uhr im „Kino am Park“ der Dokumentarfilm „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben gezeigt. Anschließend gibt es eine Diskussionsrunde mit den Forstexperten Hartmuth Hoffmann und Georg-Ernst Weber. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Wir sprachen mit Hartmuth Hoffmann, Revierleiter der Reuss’schen Forstverwaltung.

Herr Hoffmann, kennen Sie die Bücher von Peter Wohlleben?

Ich habe nur sein erstes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ gelesen und finde es nicht schlecht. Mit dem Wahrheitsgehalt bin ich zu 80 Prozent einverstanden. Der Autor belegt ja viele seiner Aussagen mit wissenschaftlichen Quellen. Was ich etwas überzogen finde, sind die romanhaften Darstellungen von Gefühlen und Nerven der Bäume und wie diese den Nachwuchs Kindern gleich erziehen würden.

Haben Sie von dem Film schon etwas gesehen?

Nein, aber ich habe mir sagen lassen, dass viele Aufnahmen wohl in Kanada und Schweden entstanden sein sollen um Antworten auf die Frage zu finden, wie unser Wald zu retten ist. Als ich in Kanada weilte, hatte ich einen Baum mitgebracht, der jetzt hier im Revier steht. Dabei handelt es sich um eine schmalkronige Kiefernart, an der sich erkennen lässt, dass die Genetik bei den Bäumen eine große Rolle spielt.

Die Veranstaltung am Sonntag ist bereits ausverkauft. Das Thema Wald scheint also von herausragendem Interesse?

Ich denke, dass große Teile der Bevölkerung im Wald eine Insel sehen, wo man die Seele baumeln lassen kann. Da lässt sich nicht immer Verständnis für wirtschaftliche Maßnahmen erwarten. Sicherlich wird es hierzu am Sonntag reichlich Diskussionsstoff geben.