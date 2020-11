Normaler Weise kann ich zufrieden in den Feierabend gehen, wenn ich wieder ein Skandälchen publik gemacht habe. Aber als ich nun über die Wurzbacher Chatgruppe schrieb, tat mir das im Herzen weh.

Die Wurzbacher Feuerwehrleute leisten hervorragende Arbeit, sie sind nett, hilfsbereit und humorvoll. Doch wenn so eine Geschichte samt Belegen auf meinem Schreibtisch landet, kann ich als Redakteur nicht wegschauen.

Dass die von mir aufgezeigten Chatinhalte in einer Gruppe, die sich Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) Wurzbach nennt, nicht gut sind, wird wohl jeder verstehen. Doch was in privaten Chatgruppen so geteilt wird, ist deutlich härter.

Wenn ich die „FTZ Wurzbach“ betrachte, wurde die sogenannte Funkdisziplin nicht eingehalten. Und sie wurde von der Wehrführung nicht angemahnt.

Meine Hoffnung ist, dass mit dieser Geschichte angeregt wird, dass sich alle Menschen darüber Gedanken machen welche Wirkung die Inhalte haben, die sie verbreiten. Und mir selbst ist bewusst, dass der Inhalt dieses Artikels eine fatale Wirkung für freiwillige Feuerwehren haben kann. Deshalb fiel es mir schwer über die Chatgruppe zu schreiben. Aber ich schweige nicht, wenn etwas wirklich nicht in Ordnung ist. Und das sollte niemand.