Das sind die Baustellen in der kommenden Woche im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Arbeiten am Bahnübergang in Blankenstein und Sperrungen wegen eines Oldtimerkorsos in Schleiz.

Auf folgenden Straßen und Verkehrswegen des Saale-Orla-Kreises ist mit Sperrungen oder Behinderungen zu rechnen:





• Blankenstein: Für Umbaumaßnahmen zum Bahnübergang wird die Absangerstraße einschließlich des Fußwegbereichs bis voraussichtlich 16. September gesperrt.

Am 17. Juni wird die Hauptstraße von 14 bis 23 Uhr gesperrt. Grund ist der Rennsteig-Staffellauf. Eine Umleitung wird über die Absangerstraße ausgewiesen.





• Tanna: In der Bundschuh-Siedlung wird die Straße in Höhe Hausnummer 10 für Arbeiten an der Fernwärmeleitung vom 12. bis 23. Juni gesperrt.





• Venzka: Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ortsausgang Venzka und Anbindung an die K 554 wird für Bauarbeiten in der Zeit vom 14. bis 30. Juni gesperrt.





• Schleiz: Vollsperrung am Schleizer Dreieck bis 11. Juni 20 Uhr aufgrund der Festveranstaltung 100 Jahre Schleizer Dreieck. Die Umleitung erfolgt über Oschitz.

Zusätzlich wird am 10. Juni zwischen 15 Uhr und 19 Uhr aufgrund eines Oldtimerkorsos zusätzlich die B 282 zwischen Kreisverkehr Heinrichsruh und Einmündung Oberböhmsdorf, die Ortsdurchfahrt Oberböhmsdorf sowie die Plauensche Straße bis zur Einmündung Hofer Straße und diese bis zur Kohlbachstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Stadtweg bzw. Tanna.red