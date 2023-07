Das sind die Top-5-Veranstaltungen am Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Das Wochenende hat der Saale-Orla-Kreis wieder jede Menge zu bieten. Von Reiten über Fliegen bis Schwimmen reicht diesmal Palette.

1. Drei Tage Livemusik beim 31. Oettersdorf Open Air

Musikfans zieht es am Wochenende nach Oettersdorf. Auf der Festwiese am Sportplatz spielen zwischen Freitag, 14. Juli, und Sonntag, 16. Juli, 16 Bands zum Festival des Rockclubs Oettersdorf. Los geht’s Freitag 17 Uhr, Samstag und Sonntag je 10 Uhr. Zum Kinderprogramm am Samstagvormittag gilt feier Eintritt.

2. MFC Pößneck lässt in Krobitz die Modellflugzeuge fliegen

Bis zu 400 km/h schnell sind einige Flieger, die am Samstag, 15. Juli, auf dem Flugfeld des Modellflugclubs Pößneck in Krobitz starten. Für Kinder gibt es wieder einen Bonbon-Flieger. Los geht’s um 10 Uhr.

3. Landeschampionat der Fahrpferde in Wernburg

Auf dem Reitplatz in Wernburg findet am Samstag, 15. Juli, das sächsisch-thüringische Championat der Fahrpferde statt. Ab 9 Uhr treten zum Beispiel 15 Kutschgespanne in der Klasse A gegeneinander an. Das Finale beginnt gegen 14.30 Uhr.

4. Neptunfest zum Ferienauftakt in Bad Lobenstein

Olympische Wasserspiele wie Seesternschießen und Muscheltauchen stehen am Samstag, 15. Juli, beim Neptunfest in der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein an. Eingeladen werden die Kinder dazu zwischen 14 und 17 Uhr.

5. Sommerabend-Führung durch Schlosspark Ebersdorf

Bei vermutlich tropischen Temperaturen können Besucher am Samstag, 15. Juli, den Schlosspark von einer anderen Seite entdecken. Die Führung beginnt um 19.30 Uhr.