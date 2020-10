Mödlareuth war in den vergangenen Jahren am 3. Oktober fest in der Hand der CSU, die mit der CDU Thüringen und Sachsen ihr alljährliches Deutschlandfest feierte. Mehrere Tausend Besucher kamen in den Gefeller Ortsteil des einst durch den Eisernen Zaun geteilten Dorfes, das heute in Thüringen und mit dem südlichen Teil in Bayern liegt.

Doch dieses Jahr war durch die Corona-Pandemie alles anders. Söders CSU zog sich mit ihrem Deutschlandfest sicherheitshalber ins Internet zurück. Die AfD, die sich in den Vorjahren mit einer eigenen Demo in Mödlareuth eingeklinkt hatte, machte sich mit ihrem Deutschlandtag nun auf dem Parkplatz neben dem Panzer breit, auf dem sich sonst CDU/CSU wohl fühlten. Zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ hörten die Besucher selbst auf dem Museumsfreigelände mit den erhaltenen DDR-Grenzanlagen die lauten Reden der AfD-Abgeordneten. Als Kontrastprogramm saß etwas weiter auf einem Floß im Dorfteich eine Schaufensterpuppe mit Schwimmärmeln, Rettungsdecke und der Aufschrift „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“ Die Partnerschaften für Demokratie sowie Linke, SPD und Grüne demonstrierten „gegen Rassismus und für humane Flüchtlingspolitik“. Politisch dominierte der linke und rechte Rand das Geschehen in Mödlareuth. Ob sich die Christdemokraten mit ihrem Verzicht einen Gefallen getan haben, wird sich zur Landtagswahl im nächsten Jahr in Thüringen zeigen, zumal auch in Sachen Schleizer Krankenhaus kaum etwas von den Parteien der Mitte kommt.