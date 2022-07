Der Badeteich bei Friesau kehrt zurück - Doch seit zwei Wochen fehlt der Zufluss

Friesau. Nach Fischsterben und zahlreichen Vandalismusvorfällen sind die Reparaturarbeiten am Speicher Pfotenbach endlich abgeschlossen. Doch nun mangelt es am Zufluss.

Zwei Jahre ist es her, da sorgte ein großes Fischsterben am Speicher des Pfotenbaches bei Friesau für Empörung. Doch nun gibt es gute Nachrichten vom gleichen Ort: Der Badeteich kehrt zurück!

Diese Woche trafen sich Vertreter von der Thüringer Fernwasserversorgung und verschiedener Behörden mit dem 1. Beigeordneten Allam Hanna am derzeit komplett trocken liegenden Speicher, um aktuelle Informationen zur Zukunft des Bauwerkes mitzuteilen.

„Es gab zur Einwohnerversammlung am 16. Juni in Ebersdorf Anfragen, was aus diesem Speicher wird“, erklärte Hanna und erhielt nun aus erster Hand Antworten. Demnach war ein Stahlrohr, das als Grundablassleitung durch den Damm zum Schieberhaus führt, durchgerostet gewesen und musste aufwendig erneuert werden. Diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen, womit der Wiederanstau der Anlage nunmehr möglich ist. Allerdings fehlt es aktuell am Zulauf. Die lang anhaltende Trockenheit hat auch hier ihre Auswirkungen.

Vor zwei Jahren sorgte ein massives Fischsterben im Speicher für Aufsehen. Die Fische hatte es durch ein illegales Anstauen eingetragen. Foto: Peter Hagen

Bei dem Speicher mit einem Fassungsvermögen von insgesamt etwa 60.000 Kubikmetern Wasser handelt es sich aufgrund der Höhe des Damms von über fünf Metern um eine Talsperre, für deren Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung laut Thüringer Wassergesetz die Thüringer Fernwasserversorgung als Anstalt des öffentlichen Rechts zuständig ist.

Seit 2019 immer wieder mutwillige Zerstörungen

Der Freistaat Thüringen hatte 50.000 Euro bereitgestellt, um in die Sicherheit des Speichers zu investieren. Neben der Erneuerung der Grundablassleitung mussten Nassstellen im Bereich des Dammfußes lokalisiert sowie Sickerwasserleitungen und -schächte eingezogen werden.

Während der seit 2019 laufenden Reparaturphase an der Stauanlage war es immer wieder zu mutwilligen Zerstörungen gekommen. Mehrmals wurde die Grundablassleitung mal mit einem Eimer, mal mit einem Baumstamm verstopft, um Wasser im Speicher zu stauen.

Das führte auch dazu, dass es auf natürliche Weise plötzlich wieder einen Fischbestand gegeben hatte. Die Beseitigung der Hindernisse sei mit einem enormen Aufwand verbunden gewesen, berichtet die Thüringer Fernwasserversorgung. Und als das Wasser erneut komplett abgelassen war, gab es folgerichtig das Fischsterben.

Sogar am Schieberhaus wurde randaliert. „Das bedeutete am Ende mehr Kosten und mehr Zeitaufwand“, wurde klargestellt, dass es kein Verständnis für derart mutwillige Beschädigungen geben könne.

Niederschläge bleiben aus, Wasserstände gehen zurück

Jetzt sind sämtliche Baumaßnahmen abgeschlossen und der Speicher ist für den Wiederanstau freigegeben. Allerdings fehlt seit zwei Wochen jeglicher Zufluss. Die ausbleibenden Niederschläge haben auch bei Friesau zu einem deutlichen Rückgang der Wasserstände in den Oberflächengewässern geführt. „Das Baden ist hier nicht verboten“, erfährt Allam Hanna, dass bei geeignetem Pegel der Speicher wieder von Badelustigen genutzt werden darf.

Das fehlende Wasser in den vergangenen Jahren hatte allerdings dazu geführt, dass es inzwischen einen starken Bewuchs gibt. Der 1. Beigeordnete fragte bei einem Agrarbetrieb an, ob ein Mähen vorstellbar wäre. Doch der schwierige Untergrund erlaubt wohl nicht den Einsatz von Mähtechnik.

Zufrieden zeigt sich Allam Hanna über das schnelle Reagieren der Behörden auf seine Anfrage zur Zukunft des Speichers. „Zwischen dem ersten Kontakt und der Klärung des Sachverhaltes waren keine zwei Wochen vergangen“, so der 1. Beigeordnete. Er sieht in dem Speicher nicht nur den Wunsch vieler Einwohner zur Rückkehr der beliebten Badestelle erfüllt, sondern auch eine weitere wichtige Löschwasserreserve inmitten einer immer trockener werdenden Landschaft.