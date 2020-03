Der Einsatz kann im Saale-Orla-Kreis kommen

Eine gewisse Anspannung herrschte unter den 15 Teilnehmern des Feuerwehr-Truppmann-Lehrgangs am Freitagabend im Schleizer Feuerwehrgerätehaus schon. Schließlich stand für den kommenden Tag sowohl die theoretische als auch die praktische Prüfung an.

„Vor der Theorie habe ich eigentlich gar keine Angst, das kenne ich schon alles von der Jugendfeuerwehr“, sagte die 16-jährige Medina Nukovic während einer Pause. „Bei der Praxis finde ich das Wiederholen der Befehle manchmal schwierig“, nahm der 36-jährige Christoph Tiersch das Gespräch auf. Ein wenig Prüfungsangst kann schließlich auch lebenserfahrene Menschen heimsuchen. Um diese so gut es geht zu nehmen, wiederholte Lehrgangsleiter Axel Wörhle am Freitagabend die wichtigsten Themen für die theoretische Prüfung immer und immer wieder. Die rechtlichen Rahmen, Wissen zum feuerwehrtechnischen Gerät aber auch Chemie und Physik standen am Freitagabend auf dem Lehrplan.

Etwas mehr als zwölf Stunden später saßen die Lehrgangs-Teilnehmer am Samstagmorgen wieder im Saal des Feuerwehr-Gerätehauses, gebeugt über den Fragebogen zur theoretischen Prüfung. 65 Fragen gab es zu beantworten. Darunter zum Beispiel, wer für die Löschwasserversorgung in einer Gemeinde zuständig ist, wieviel Liter Wasser in einer bestimmten Zeit von einem bestimmten Strahlrohr abgegeben werden kann oder ab welchen Temperaturen Stahlträger die Hälfte ihrer Tragkraft verlieren. „Solche Details sind wichtig, um eine Gefährdungseinschätzung machen zu können“, kommentierte Axel Wöhrle nach der theoretischen Prüfung die Fragebögen.

Nach einer Frühstückspause ging es dann für die Lehrgangs-Teilnehmer erneut zum Maifeuerplatz an die Wisenta in Schleiz für die praktische Prüfung. Hier ging es um den Aufbau eines Löschangriffes. Als Maschinist kam René Grimm zum Einsatz.

Sebastian Dörr (v.l.), Simon Wetzel und Axel Wöhrle beobachten die praktische Prüfung. Foto: Oliver Nowak

Unter den strengen Augen des Schleizer Wehrführers Simon Wetzel, dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Axel Wöhrle und Gruppenführer Sebastian Dörr erfolgte dann die Prüfung. Tragkraftspritze aus dem Einsatzfahrzeug zum Maschinisten bringen, Saugschlauchleitung zusammenkuppeln und nach dem Anschluss an die Pumpe ins Wasser bringen, B-Schlauch bis zum Verteiler ausrollen und dann die Wasserversorgung zu den drei Löschtrupps aufbauen, stand auf dem Programm. Welcher Prüfling dabei welche Rolle in der Einsatzgruppe übernahm, bestimmte Axel Wöhrle zufällig. Schließlich soll jeder angehende Feuerwehrmann auch jede Rolle in einer Einsatzgruppe übernehmen können. Bis auf kleine Details verliefen die Prüfungen in drei Gruppen reibungslos. Alle Teilnehmer bestanden auch den praktischen Teil ihrer Prüfung.

Direkt an den kommenden Einsätzen ihrer Feuerwehren teilnehmen dürfen trotz bestandener Prüfung zunächst aber nur die wenigsten Lehrgangs-Absolventen. Denn neben dem Bestehen der Prüfungen und der Berufung als Einsatzkraft durch den zuständigen Bürgermeister, muss eine Einsatzkraft mindestens 18 Jahre alt sein und die geforderten Ausbildungsstunden in der eigenen Feuerwehr absolviert haben. Die letzten beiden Punkte sind dabei die kleinen Hürden, die teilweise von den meisten Lehrgangs-Absolventen noch genommen werden müssen.

„Ich wünsche euch in Zukunft viel Einsätze. Zwar werden meistens nur wenige Einsätze gewünscht, aber ihr seid da, um zu helfen“, verabschiedete Lehrgangsleiter Axel Wöhrle seine Truppmann-Absolventen. Einen besonderen Dank sprach er gegenüber dem Wehrführer Simon Wetzel, René Grimm und Sebastian Dörr für die Unterstützung des Lehrgangs aus sowie Tobias Wittig, der sich als Feuerwehrvereinsvorsitzender immer um das Frühstück an den Samstagmorgenden gekümmert hat. „Auch dem Landrat Thomas Fügmann muss gedankt werden, da dieser Lehrgang komplett vom Kreis finanziert wurde und der Landkreis uns seine Technik für den Lehrgang zur Verfügung gestellt hat“, bedeutete Axel Wöhrle. Die Lehrgangsteilnehmer hätten überdies bei ihren Prüfungen das Leistungsabzeichen Bronze eingefahren.

Axel Wöhrle kümmert sich bereits seit mehr als anderthalb Jahrzehnten um die Truppmann-Ausbildung. Er sowie der Wehrführer Simon Wetzel haben ihren Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Eintritt in der Jugendfeuerwehr begonnen. „Die Nachwuchsgewinnung in der Jugendfeuerwehr wird zunehmend schwieriger. Trotzdem ist es gut zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die für das Wohl aller Menschen das Ehrenamt Feuerwehr ausüben wollen. Dass ist weniger ein Hobby, sondern eher eine Berufung“, meint der stellvertretende Stadtbrandmeister. Gerade jetzt zur Zeit der Corona-Krise würde die Bedeutung der Feuerwehr in der Rettungskette unverzichtbar sein.