Der Grenzgänger vom Grünen Band

Mario Goldstein hielt am Freitagabend in der Schleizer Wisentahalle seinen Multivisionsvortrag „Abenteuer Grünes Band - Vom Todesstreifen zur Lebenslinie".

„Fünf Stunden unterwegs und keinem einzigen Menschen begegnet. Wo hat man das in Deutschland schon“, fragt Mario Goldstein. Das Publikum am Freitagabend in der gut gefüllten Wisentahalle in Schleiz kennt die Antwort. Bei einer Wanderung auf dem Grünen Band entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Die 1393 Kilometer lange und 100-tägige Tour ist ja Thema der Multivisionsshow, die der Plauener Vortragsreisende hält.