Der Kaiser auf dem einstigen Adolf-Hitler-Platz in Schleiz

Der ehemalige Schleizer Bürgermeister und Heimatforscher Juergen K. Klimpke hat ein neues Schleizer Heimatheft herausgebracht. Das 44-seitige Werk ist die 52. Ausgabe der Schleizer Heimathefte und trägt den Titel „Verzerrte Wirklichkeit auf historischen Darstellungen“. Thematisch setzt sich das Heft mit der Manipulation von Bildern auseinander. „In diesem Heft finden Sie einige Beispiele historischer Aufnahmen aus Schleiz, an denen offensichtliche Veränderungen vorgenommen wurden“, schreibt Klimpke. Gezeigt werden zum Beispiel manipulierte Postkarten mit Ansichten vom Neumarkt. So zum Beispiel nach der Umgestaltung des Neumarktes 1937, der zu dieser Zeit Adolf-Hitler-Platz hieß. Dort angelegte Grünanlagen wurden in ein altes Foto hineingezeichnet, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal sollte auf dem Bild entfernt werden. Allerdings versteckt sich auf einer Vergrößerung der Kaiser im Grün der hinzugefügten Bäume.