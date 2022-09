Der Landkaufmann erweitert seine Tour im südlichen Saale-Orla-Kreis

Tanna. Durch den Landkaufmann erhalten Menschen, die nicht mobil sind, die Möglichkeit, selbst einkaufen zu können – für viele ein wiedergewonnenes Stück Freiheit

Der Landkaufmann im südlichen Oberland erweitert seine Tour und fährt ab dieser Woche mittwochs auch die Orte Haidefeld, Mißlareuth, Rothenacker, Willersdorf sowie Oberkoskau und Unterkoskau an. Freitags hält der Verkaufswagen 7.45 Uhr in Zollgrün, das teil Diana Oertel mit, Ansprechpartnerin im mobilen Seniorenbüro Tanna-Gefell-Hirschberg.

Durch den Landkaufmann erhalten Menschen, die nicht mobil sind, die Möglichkeit, selbst einkaufen zu können – für viele ein wiedergewonnenes Stück Freiheit und für Frau Oertel eine Freude, denn die Rückmeldungen der alten Menschen seien überaus positiv. Bereits seit Dezember kommt das Frischemobil in die Orte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, im Januar erfolgte die Erweiterung um Remptendorf und mehrere Ortsteile. Im März wurde eine weitere Tour, für Hirschberg und Umgebung, gestartet, und nun kommen weitere Gemeinden um Tanna in den Genuss.

Die Firma Friko GmbH mit Sitz in Mittelthüringen fährt mit mehreren Dutzend Wagen im Freistaat umher, um besonders in Orten ohne Lebensmittelladen die Möglichkeit zum Einkauf zu bieten. Im Sortiment der Wagen sind Back- und Fleischwaren, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Eier, Nudeln und hausgemachter Kuchen, auch Süßigkeiten und wechselnde Kleinprodukte. „Das Angebot läuft schon einige Monate in der Region und wird so gut angenommen, dass gern erweitert wurde. Die Menschen werden vor Ort über die Haltepunkte informiert. Der Landkaufmann bietet an, die Einkäufe ins Haus zu tragen; und es besteht die Möglichkeit, Waren telefonisch zu bestellen“, sagt Diana Oertel.

Folgende Orte werden nun neu angefahren mittwochs: Haidefeld und Mißlareuth zwischen 9 und 11 Uhr, Rothenacker und Willersdorf zwischen 11 und 13 Uhr, Oberkoskau und Unterkoskau zwischen 13 und 16 Uhr; freitags: Zollgrün 7.45 Uhr. Das mobile Seniorenbüro gibt Auskunft über weitere Haltepunkte unter Telefon 0151/14 60 86 77 oder per E-Mail an: D.Oertel@diakonie-wl.de.