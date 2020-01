Der lange Abschied von Heinersdorf

Dieser Schritt war für Irene und Jörg Zoch alles andere als einfach. Nach Jahrzehnten mussten sie ihr schmuckes Domizil sowie ultimative Ideenschmiede in Heinersdorf verlassen.

Rückblickend resümierte das Paar deswegen recht nüchtern: „Das Alter klopfte an die Tür. Es forderte seinen Preis. Abnehmende körperliche Kraft und gesundheitliche Schwierigkeiten setzten uns Grenzen und gaben zu verstehen, dass das Loslassen hätte früher geschehen sollen. Aber an Liebgewonnenen hängt man eben.“

Für das Ehepaar kam die schmerzliche Trennung ohne Rückfahrkarte so schnell „wie der Pfeil einer Armbrust.“ Zurück bleiben bei der hiesigen Bevölkerung vor allem facettenreiche Erinnerungen an zwei äußerst kulturbewegte Mitstreiter, welche in der Region weit mehr als nur kreative Visitenkarten hinterließen.

Anlaufpunkt für aufgeweckte Menschen

Rückblick: 1983 übernahm das Paar in dem kleinen Ort die Hälfte eines fränkischen Bauernhauses, um fernab des damals durch realsozialistische Umweltsünden arg gebeutelten Leipzig „frische Luft zu schnappen und die schöne herbe Landschaft um Lobenstein zu genießen.“ Zuerst verbrachten die Neuankömmlinge nur die kurzen Wochenenden in der selbstgewählten ländlichen Idylle. Nach Rentenbeginn blieben sie dann viele Tage und Monate pro Jahr dort. „Es sollte eine sehr inspirierende und fruchtbare Zeit für uns werden“, so Irene Zoch. Ihr Zweitwohnsitz in Ostthüringen entwickelte sich schnell zu einem Anlaufpunkt für Kulturinteressierte, Naturliebhaber, Lesende, Wissende, Freigeister, Lebenshungrige, Kreative, eben aufgeweckte Menschen.

Im stilvoll eingerichtetem Haus spürte der Betrachter sofort mit Hilfe gut sichtbarer Utensilien die schöngeistig-liberale Grundeinstellung der von weither gekommenen Eigentümer. Vermissen werden die Weggezogenen fortan so einiges. Vor allem die Besuche der anspruchsvollen Schlosskonzerte und Lesungen im nahen Bad Lobenstein. Eine besondere Beziehung pflegten sie zudem mit dem kurstädtischen Regionalmuseum. Im Wurzbacher Kunsthaus Müller erlebten die Wahl-Thüringer zweimal den blechtrommelnden sowie hochdekorierten Günter Grass. „An diesen ganzen Standorten atmeten wir immer ganz tief durch und trafen überall auf engagierte und kreative Leute und nahmen von diesen viele Anregungen auf“, blickt das Paar zurück.

Neun Bücher entstanden in Heinersdorf

Irene Zoch wurde in dem beschaulichen Wurzbacher Ortsteil zugleich zur nicht nur regional beachteten Literatin. Neun Bücher von ihr entstanden in Heinersdorf. Das letzte „Kennen Sie Dr. Aschenbach“ beschäftigte sich 2017 humorvoll mit sechs Persönlichkeiten Bad Lobensteins aus fünf Jahrhunderten. Gern lieferte die gut Beobachtende und pointiert Notierende mehrere Artikel für das Heimatjahrbuch des Landkreises. Oft fuhren beide ins nahe Schmiedebach zum Marionetten-und Papiermuseum von Leanthe und Ludwig Peil. Ein von diesen ebenfalls von anderswo zugereisten Kulturaktivisten ins Leben gerufene Figurentheaterfestival bereicherten die Zochs mit einem eigenen Beitrag und vermachten diesen Enthusiasten ihr eigenes Urania-Theater aus großelterlichem Besitz.

Auch um die Umwelt kümmerten sich beide recht praktisch. Angebracht wurden von ihnen unweit ihres Wohnsitzes und entlang der Windschutzhecke vierzig selbstgebaute Nistkästen. Damit konnte das Brutgeschäft der Vögel genau beobachtet und wichtige Daten an den Nabu gesendet werden. Im Hirschberger Naturpark Hag, wo das Paar zuweilen Kraft auftankte, stieg der personengebundene Adrenalinspiegel der gern Wandernden sprunghaft an. Im Buswartehäuschen von Heinersdorf sorgten sie gemeinsam mit Kindern auf einer großen Wandfläche für eine spezielle Erbmasse. Diese soll auf Besonderheiten der dörflichen Siedlung und des Umlandes hinweisen. Beispielsweise auf die Kirche aus dem Jahr 1150 mit dem gotischen Marienaltar und auf hier sichtbare alte fränkische Bauernhäuser.

Oft und mit reichlich Melancholie geht ihre nicht gerade statische Seelenwelt in der Adventszeit auf gedankliche Reisen zu einem soeben abhanden gekommenen Paradies, zu der im eigenen Gedächtnis festgezurrten ehemaligen Zweitheimat. Sie hätten den eigenen Langzeit-Aufenthalt im geschichtsbeladenen „Reußischen Oberland“ aber immer als einzigartig und faszinierend empfunden, meinen beide versöhnlich. Und deswegen wird Irene Zoch noch etwas Gedrucktes liefern, welches ihre Gedankenwelt der letzten Jahre in gefilterter Form schildert.