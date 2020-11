Der Misstraute regiert

Es mutet auf den ersten Blick seltsam an, dass Ralf Delker als Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH vor der außerordentlichen Kündigung des Chirurgie-Chefarztes den Betriebsrat offenbar nicht informierte. Schließlich ist Ralf Delker in derartigen Leitungspositionen schon an vielen Stellen tätig gewesen und weiß, dass er vor dem Aussprechen der Kündigung den Betriebsrat über diese und deren Gründe zu informieren hat.

Auf den zweiten Blick ist dieses Vorgehen aber wohl kalkuliert. Schließlich ist es für eine Geschäftsführung immer sehr unangenehm, wenn die Mitarbeiter zuerst aus der Zeitung erfahren, dass für sie eine Kündigung bereit liegt. Und da sind wir bei einem zentralen Problem, was das Schleizer Krankenhaus betrifft. Wohl kaum noch jemand aus dem Kreis der im Krankenhaus Beschäftigten vertraut dem Geschäftsführer. Und um das Vertrauen der Krankenhaus-Beschäftigten in die Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses, die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), wird es kaum anders gestellt sein. Das erinnert mich an Schweinsburgs Angebot im Greizer Kreistag vom 3. März. Dort bot sie an, das Schleizer Krankenhaus zum Buchwert zu veräußern, sollte es kein Vertrauen mehr in die Greizer Führung geben.