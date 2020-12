Der Weihnachtsmann aus Schleiz geht wieder auf Spendentour

André Rüdiger aus Schleiz ist seit 24 Jahren als Weihnachtsmann in der Region unterwegs. Am Freitag schaute in seinem Briefkasten hinter der Garagenanlage in der Richard-Bartholdt-Straße nahe Stadtweg nach Briefen von Kindern.

Schleiz. André Rüdiger will auch in diesem Jahr seine Weihnachtsmann-Aufwandsentschädigung spenden. Er bietet in Schleiz einen Briefkasten für Kinder an.

André Rüdiger aus Schleiz schlüpft seit 24 Jahren in die Rolle des Weihnachtsmanns. Dieses Jahr wird er nicht in die Haushalte gehen, sondern ab kommenden Mittwoch Kindergärten im Saale-Orla-Kreis besuchen. Die kleinen Gaben will er im Freien, meist im „Weihnachtswald“ oder im Garten der Einrichtungen, übergeben. Seine Aufwandsentschädigung spendet er nach eigenen Angaben komplett an die Kinderhilfestiftung in Jena, wenn mit 2800 Euro wie im Jahr 2018 viel Geld zusammenkommt, auch hälftig ans Kinderhospiz Mitteldeutschland in Nordhausen.