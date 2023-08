Deutschlandmasters werden zum zehnten Mal im Saale-Orla-Kreis ausgetragen

Die Mannschaft der Dobareuther Freiwilligen Feuerwehr ist aktuell Kreismeister in Saale-Orla.

Gefell/Dobareuth. Das beste Feuerwehr-Team im Löschangriff wird am Samstag in Dobareuth ermittelt.

Druckschläuche, Saugkorb und Strahlrohre sind einige der Dinge, die für einen Löschangriff notwendig sind. Wie genau diese eingesetzt werden, wissen am besten die Mannschaften, die am kommenden Samstag ab 13 Uhr zur zehnten Auflage der „Deutschlandmasters im Löschangriff“ antreten. Bisher seien neun Mannschaften gemeldet. Man nehme aber auch gerne noch kurzfristig und spontan Teilnahmewünsche an.

„Es ist wirklich schade, dass die Anzahl so niedrig geworden ist. Viele haben die vergangenen Jahre einfach nicht überstanden. Wenn ich bedenke, dass wir mal mehr als 40 Mannschaften zum Wettkampf hatten, die auch aus sämtlichen Bundesländern kamen“, sagt Thomas Reinhardt von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Feuerwehrverein Dobareuth.

Titel und Website extra gesichert

Den spektakulär klingende Titel „Deutschlandmasters“ hat man sich in dem kleinen, zu Gefell gehörenden Ort vor vielen Jahren gesichert. Damals entstand die Idee beim Kreisfeuerwehrtag, bei dem der Löschangriff eine Standarddisziplin ist.

Noch ist es ruhig auf dem Sportplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Dobareuth. Doch am Samstag ist hier der Schauplatz der 10. Deutschlandmasters im Löschangriff. Foto: Stephanie Rössel

Die Dobareuther sind übrigens aktuell Kreismeister und nehmen regelmäßig an der Thüringen-Meisterschaft teil. Wettkampferprobt ist man also und inzwischen auch routiniert im jährlichen Organisieren des Ausscheids. Für den Samstag beginnen nun die finalen Vorbereitungen: Das Zelt wird aufgebaut, Getränke werden herangeschafft, gegen Ende der Woche werden Kuchen gebacken und Grillgut wird besorgt.

Der an das Feuerwehrgerätehaus grenzende Sportplatz ist gut präpariert. Ein Entwässerungssystem wurde extra eingebaut, somit entsteht kein Matsch. Außerdem gibt es eine vollautomatische digitale Zeitnahme, denn am Samstag geht es um Schnelligkeit. Der Dorfrekord liege aktuell bei knapp über 23 Sekunden.

Immer zwei Mannschaften treten gleichzeitig an. Zwar dauere der eigentliche Löschangriff nur wenige Sekunden, doch mit Vor- und Nachbereitung ist die Teilnehmergruppe, die ihre eigene Technik mitbringen muss, rund zehn Minuten aktiv.

Es werden zwei Wertungsläufe pro Team ausgetragen. Fünf unabhängige Kampfrichter wurden extra dafür eingeladen, um zu überprüfen, dass alles Regeln der Wettkampfordnung des Deutschen Feuerwehr-Vereins eingehalten werden. Und Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht.