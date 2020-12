Diagnose Ärztemangel

Die Ebersdorfer Zahnarztpraxis bleibt weiter bestehen, das ist ein Lichtblick in einer Zeit, in der aus dem medizinischen Bereich eher wenig gute Nachrichten kommen. Die Corona-Pandemie hat viele Probleme in der Versorgung offengelegt, andere aber auch überschattet. Dazu gehört der Ärztemangel im ländlichen Raum.

Im Gegensatz zu Astrid Volkmann-Schmidt finden viele Ärzte, die in den Ruhestand gehen, keinen Nachfolger. Wie auch in anderen beruflichen Zweigen, wird der Nachwuchs eher in die Städte gelockt. Dort findet der Mediziner mehr potenzielle Patienten und eine bessere Infrastruktur. Während der Altersdurchschnitt in den Städten weiter sinkt, überaltert die Gesellschaft auf dem Land, was zu einer Verschärfung der Problematik führt. Sprich, den Senioren, die vermehrt medizinische Versorgung vor Ort benötigen, stehen immer weniger Ärzte zur Verfügung.

Es gibt bereits einige Ansätze, dieses Problem, das sich durch den demografischen Wandel bedingt im Laufe der Jahre noch weiter verschärfen wird, zu lösen. So können finanzielle Anreize Mediziner dazu verleiten, ihre Praxen auf den Dörfern und den Kleinstädten zu eröffnen. In einigen Bundesländern wurde der Numerus Clausus für Ärzte abgeschafft, wenn diese sich dazu verpflichteten, nach dem Abschluss in einer Gegend mit Ärztemangel zu praktizieren. Ob diese Bemühungen auch Früchte tragen werden, wird sich zeigen.