Die Bauernproteste, Wahlen, der Karneval: Durchaus spannende Zeiten im Saale-Orla-Kreis

Marcus Cislak über die vielen Seiten des Lebens - komprimiert in nur einem Wochenende.

Das Lokalreporter-Leben ist gar interessant. An diesem Wochenende erlebt man eine Gott sei Dank verhältnismäßig ruhige Demonstration auf dem Schleizer Markt, die durchaus anders hätte enden können, wenige Stunden später einen feucht-fröhlichen Abend in Narrenhand (die Nacht in Schlettwein ist kurz), um am Sonntagmittag beim Schreiben abermals von zerdepperten Busscheiben aufgeschreckt zu werden. Ein kurzer Besuch bei einem Neujahrskonzert rundet das Ganze ab. Langweilig wird’s einem mit Sicherheit in diesem noch sehr jungen Jahr jedenfalls nicht. Im Gegenteil.

Etliche Menschen, die außerhalb unseres schönen Saale-Orla-Kreises leben, dürften ihre Aufmerksamkeit auf die Landratswahl in einer Woche richten. Das Superwahljahr 2024 beginnt bei uns. Man darf gespannt sein. Doch zunächst, liebe Leser, haben wir an diesem Montag unsere Reporteraugen auf die protestierenden Bauern. Den Landwirten und vielen anderen geht so einiges auf den Keks. Ob es was bringt, werden wir schon bald erfahren. Vielleicht an der Wahlurne und mit Sicherheit in Ihrer Heimatzeitung.