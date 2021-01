Die ersten tausend SOK-SOS-Dosen in Tanna übergeben

Tanna. Eine Arbeitsgruppe hat 20.000 Behältnisse anfertigen lassen. In so einer in der Kühlschranktür deponierten Dose sollen vor allem Senioren im Saale-Orla-Kreis persönliche Angaben für den Notarzt machen.

Am Donnerstag wurden in Tanna die ersten tausend von insgesamt 20.000 in Auftrag gegebenen SOK-SOS-Dosen übergeben, die im gesamten Saale-Orla-Kreis verteilt werden sollen. In dem verschließbaren Behältnis, das gut auffindbar in der Kühlschranktür deponiert werden soll, dürfen vor allem ältere Bürger wichtige Informationen für den Notarzt hinterlassen, falls diese bei gesundheitlichen Problemen nicht ansprechbar sein sollten.