Die ganze Wahrheit über Schloss Burgk

Burgk. Im Rahmen des Thüringer Kunstfestes wird zur Theater-Performance mit dem Schauspieler Steve Karier auf Schloss Burgk eingeladen.

Steve Karier kommt nach Burgk und lädt alle Interessierten, Kunst- und Theaterfreunde zu seiner Performance ein. Karier greift das Erzählmoment vor Ort auf und verbindet thüringische Fabeln und gut erfundene Lügengeschichten zu einem kleinen szenischen Panorama. Denn welche Geschichte ist glaubwürdiger als die gut erzählte?

Karier berichtet jeden Abend die „ganze Wahrheit“ über den Ort, an dem er gerade gastiert, in Burgk natürlich unter dem Titel „Burgk — Die ganze Wahrheit“.

Beim diesjährigen Projekt zum thüringenweiten Kunstfest „Thüringen – Die ganze Wahrheit“ widmet sich der luxemburgische Schauspieler in seinem neu entwickelten partizipativen Theaterabend alten Legenden und Mythen, neuen Fake News und Gerüchten aus und über Thüringen.

Vorausgegangen war dem Theaterabend ein „Erzählcafé“ mit Steve Karier Ende Juli, bei dem Geschichten über den Ort und die Region – wahre und halbwahre – gesammelt wurden.

Das Projekt wird in Korrespondenz mit der gleichnamigen Ausstellungsreihe der ACC-Galerie in Weimar entwickelt, für die lokale Künstler und Künstlerinnen einzelne der eingesandten Legenden oder Gerüchte zum Anlass nehmen, um vor Ort einen Raum künstlerisch auszugestalten. So entstehen über Thüringen verteilt eine Reihe begehbarer „Lügenräume“.

Die zugehörige Ausstellung in Burgk trägt den Titel „Der Geschichte neue Kleider...“ und wurde von Yvonne Andrä und Stefan Petermann aus Weimar gestaltet.

Donnerstag, 9. September, 19.30 Uhr; Eine Anmeldung ist erforderlich. Karten unter Telefon 03663/40 01 19 oder per E-Mail an: museum@schloss-burgk.de.