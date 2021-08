Die Gemeinde Krölpa dankt der Feuerwehr

Krölpa. Dankeschön-Veranstaltung für Helfer und Betroffene des jüngsten Hochwassers in Krölpa.

Am Samstagabend hatte Bürgermeister Jonas Chudasch zu einer Dankeschönveranstaltung auf den Platz hinter dem Schloss eigeladen.

Seine Einladung richtete sich ganz persönlich an alle Einsatzkräfte, die beim jüngsten Hochwasser in der Nacht zum 14. Juli 2021 ihre Freizeit in das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr investiert haben. Eingeladen waren auch die von der Schlammlawine direkt betroffenen Einwohner und deren selbstlos helfende Nachbarn. So kamen etwa 50 Männer und Frauen zusammen, die nach einem absichtlich kurz gehaltenen offiziellen Teil in zwangloser Runde zusammensaßen.

Regelmäßig Dankeschön-Veranstaltungen für die Feuerwehr

In seiner Ansprache stellte der Bürgermeister heraus, dass man jederzeit auf die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren bauen kann. Dass die Männer und Frauen da sind, wenn sie gebraucht werden - 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag. Daraus ergibt sich eine Selbstverständlichkeit, die keine ist. Das Ehrenamt Feuerwehr verlangt auch von den Partnern, der ganzen Familie und den Arbeitgebern einiges ab. „Warum nicht ein Dankeschönabend einmal pro Jahr.“, denkt Chudasch laut nach. Da hat er Landrat Thomas Fügmann, der gern der Einladung gefolgt war, sofort an seiner Seite. Er ist den etwa 2000 Mitgliedern in den Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis außerordentlich dankbar und unterstützt gern jegliches Dankeschön. Dieses in Krölpa spontan mit 200 Euro.

Als es heißt, „Der Kesselgulasch ist fertig“ beginnt zwar der gemütliche Teil des Abends, dennoch gibt es Gespräche, die nachdenklich machen und die außergewöhnliche Nacht im Juli nochmals vor Augen führen. Besonders betroffen waren einige Einwohner von Rockendorf und Ölsen. Anne Grau war mit einer Freundin allein im Haus, als das Wasser kam. Die Schwiegermutter in spe beruhigte am Telefon, „Ich kenn das, passiert immer mal.“ Dann kam das Wasser plötzlich aus der Wand und ich habe nur noch irgendwie gehandelt.

Für so eine Situation hat man persönlich keinen Plan

„Für diese Situation hat man keinen Plan und ich bin dankbar, dass es Nachbarschaftshilfe gab und die Feuerwehr kam. Kein Verständnis habe ich für die, die winkend mit dem Auto vorbei rasten.“ Dieses Ausmaß kannte auch die Schwiegermutter noch nicht, und es belastet die Frau noch heute. Was müssen da erst die Menschen an der Ahr durchlebt haben? Das Geld aus der Spendenbox für die Flutopfer in Mayschoß stockt die Gemeinde um 1000 Euro auf, um einen kleinen Beitrag zu leisten, Solidarität zu bekunden und Zuversicht zu vermitteln.