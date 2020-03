Die kleine Niederlage der Greizer Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzenden Schweinsburg

Rund 150 Menschen demonstrierten am Dienstagabend vor der Greizer Kreistagssitzung für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses.

Vor der turnusmäßigen Sitzung des Greizer Kreistages versammelten sich gegen 16.25 Uhr rund 150 Menschen aus Schleiz und Umgebung, um gegen die Schließung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses zu demonstrieren. Linken-Landtagsabgeordneter des Saale-Orla-Kreises, Ralf Kalich, erklärte bei der Kundgebung, dass die Fraktionsvorsitzende der Linken im Greizer Kreistag einen Antrag stellen wolle, wonach die Abstimmung über die Entlastung des Krankenhaus-Aufsichtsrates für das Jahr 2018 namentlich erfolgen solle.

Mit Transparenten und Schildern stellten sich rund 150 Demonstranten vor dem Versammlungsort des Kreistages auf. Foto: Peter Michaelis

Zudem meinte Kalich, dass es ein Absurdum sei, dass aufgrund der Schutzmaßnahmen für die Verzögerung der Coronavirus-Ausbreitung keine Demonstrationen im Saale-Orla-Kreis mehr möglich seien. AfD-Direktmandatsträger Uwe Thrum pochte in seiner Ansprache auf die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, die der Landkreis Greiz einst beim Kauf des Schleizer Krankenhauses mit dem Saale-Orla-Kreis schloss. „Dieser Vertragsbruch muss beseitigt werden“, forderte Thrum. Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) dankte den Demonstranten für ihre rege Teilnahme und überreichte der Greizer Landrätin und Krankenhaus-Aufsichtsratsvorsitzenden Martina Schweinsburg (CDU) rund 21.000 Unterschriften zum Erhalt des Schleizer Krankenhauses samt Geburtsstation.

Polizei sicherte Demonstration ab

Der Schleizer Dieter König machte seinem Ärger über den Aufsichtsrat unter anderem dadurch Luft, dass er die Aufsichtsratsmitglieder namentlich verlas und betonte, dass keiner aus der Schleizer Region sei. Die etwa anderthalbstündige Demonstration vor der Förderschule in Weida, wo die Greizer Kreistagssitzung abgehalten wurde, sicherte die Polizei ab.

In der anschließenden Kreistagssitzung stellte Schweinsburg den Antrag, den Tagesordnungspunkt der Kreditgewährung des Kreiskrankenhauses Ronneburg an die Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH zu streichen, da aufgrund des erfolgreichen Sanierungskonzeptes kein Kredit mehr nötig sei.

Anschließend verteidigte Schweinsburg ihren Umgang mit dem Schleizer Krankenhaus. Durch die Fallpauschalen und den Mindestbestand an Ärzten pro Abteilung sei die nun geschlossene Gynäkologie und Geburtsstation des Schleizer Krankenhauses nicht wirtschaftlich gewesen. Der in der Jahresbilanz von 2018 auftauchende Finanzüberschuss des Schleizer Krankenhauses sei dadurch zu erklären, dass das Greizer Krankenhaus die Aussendung von Honorarärzten und beschafftes Material für das Schleizer Krankenhaus nicht in Rechnung gestellt habe. Zudem werde das Schleizer Krankenhaus nicht ausgeblutet und kein Personal nach Greiz abgeworben. Wenn das Vertrauen in die Greizer Leitung nicht mehr gewährleistet sei, könne das Krankenhaus zum jetzigen Buchwert zurückgekauft werden.

Aufsichtsrat des Krankenhauses Greiz wird überraschend nicht entlastet

Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH überraschend nicht für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. In der Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates stimmten zuerst 22 Kreistagsmitglieder für die Entlastung und 20 dagegen. Jens Geisler,

Die Mitglieder des Kreistages Greiz kamen am Dienstag Abend zu ihrer 3. Sitzung in der Förderschule der Lebenshilfe in Weida zusammen. Foto: Peter Michaelis

Vorsitzender der Fraktion IWA-BIZ-Bündnis 90/Die Grünen, merkte jedoch an, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht an der Abstimmung teilnehmen dürfen. So musste erneut ohne die Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende Martina Schweinsburg (CDU), Heinz Klügel (CDU) und Andreas Hemmann (SPD) abgestimmt werden. In der zweiten Abstimmung stimmten somit nur noch 19 Kreistagsmitglieder von CDU, FDP und Freie Wähler für die Entlastung. 20 Kreistagsmitglieder von AfD, Linke, und WA-BIZ-Bündnis 90/Die Grünen stimmten gegen die Entlastung.

Bei den nachfolgenden Abstimmungen über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2018 beim Kreiskrankenhaus Schleiz und dem Medizinischen Versorgungszentrum des Kreiskrankenhauses Greiz, votierten die Kreistagsmitglieder mehrheitlich für die Entlastung des Aufsichtsrates. 38 Kreistagsmitglieder stimmten für die Billigung des Konzernabschlusses von 2018 mit einem Fehlbetrag von mehr als 2,2 Millionen Euro. Vier Kreistagsmitglieder stimmten dagegen.