Die Top 5: Veranstaltungen am Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Das Wochenende hat im gesamten Saale-Orla-Kreis für Jung und Alt etwas zu bieten. Vom Freibadfest über Motorsport bis hin zum Märchensonntag auf Schloss Burgk.

1. Badfest 90 Jahre Freibad Triptis

Aller Voraussicht der Meteorologen nach wird den Menschen im Saale-Orla-Kreis ein heißer Sonntag beschert. Umso mehr können sich große und kleine Wasserratten deshalb am Sonntag über das Fest zum 90-jährigen Bestehen des Triptiser Freibades freuen. Das lockt mit freiem Eintritt und vielen Spielen für Jung und alt. Geöffnet ist das Freibad 10 bis 19 Uhr, das Badfest mit Spiel und Spaß auf und im Wasser wird 14 bis 17 Uhr gefeiert.

2. „VFV Klassik Grand Prix Schleizer Dreieck“

Motorsportfreunde können sich auch dieses Wochenende über eine Rennveranstaltung auf dem Schleizer Dreieck freuen. Denn bei den „VFV Klassik Grand Prix Schleizer Dreieck“ starten bei der Deutschen Historischen Motorrad-Meisterschaft (DHM) Maschinen der Baujahre 1920 bis 1993 in 18 Soloklassen und fünf Gespannklassen. Die VFV-GLPpro, Gleichmäßigkeitsprüfung Professionell, ist eine Serie innerhalb des Veteranen Fahrzeug-Verbandes. Hier werden Gleichmäßigkeitsläufe auf der Rundstrecke ohne Zeitnahme durch Fahrer oder Beifahrer ausgetragen. Es starten Tourenwagen, GT-Fahrzeuge, Formelfahrzeuge sowie Sportprototypen. Insgesamt werden rund 200 historische Fahrzeuge erwartet.

3. Märchen-Sonntag auf Schloss Burgk

Besonders für junge Besucher ist der Märchen-Sonntag auf Schloss Burgk immer ein Erlebnis. Diesen Sonntag gibt es ein fröhliches Puppentheater. Das Erfreuliche Theater Erfurt präsentiert ab 11 Uhr „Die Bremer Stadtmusikanten“. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert rund 60 Minuten.

4. „Neustadt tafelt“

Am letzten Schultag vor den Sommerferien, Freitag, 7. Juli, verwandelt sich die Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt ab 18 Uhr in eine Flaniermeile mit mediterranem Flair, Musik und Tanz sowie Dolce Vita. Die vierte Auflage von „Neustadt tafelt“ verspricht allen Gästen auf diese Weise bei freiem Eintritt einen unbeschwerten Sommerabend bei guter Musik und kulinarischen Genüssen.

5. Sommerfest der Kirchgemeinde Hirschberg

Die Kirchgemeinde Hirschberg feiert am Samstag ihr Sommerfest. Beginn ist 14.30 Uhr mit einer Kaffeetafel für Jung und Alt, die musikalisch untermalt wird. 15 Uhr steht ein Clownprogramm mit viel Witz auf dem Plan. Im Anschluss ist für 16.30 Uhr ein Gottesdienst zur Jubelkonfirmation vorgesehen. Umrahmt wird das Sommerfest von Angeboten wie einer Tombola, Kinderschminken und einem Bücherflohmarkt.