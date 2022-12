Dienst schieben über die Feiertage: Ministerpräsident besucht Einrichtungen in Schleiz

Schleiz. Bodo Ramelow (Linke) bedankte sich bei Pflegenden und Krankenhauspersonal sowie der Polizei persönlich für deren Einsatz.

Es sei eine lange und gute Tradition, in der Vorweihnachtszeit Einrichtungen zu besuchen, die auch während der Feiertage Dienst tun und für andere da sind. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) trifft in diesen Tagen Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Rettungsdiensten und sozialen Einrichtungen. Sie stehen stellvertretend für all die zahlreichen engagierten Menschen in Thüringen. Seine Besuche führten den Ministerpräsidenten am Montag in den Saale-Orla-Kreis. In Schleiz besuchte er zuerst die Seniorenresidenz des DRK-Kreisverbands Saale-Orla.

„Ich wünsche mir, dass der Lohn auch eine Wertschätzung für Ihre Tätigkeit ist und ich will zugleich ein dickes Dankeschön sagen für Ihre Arbeit für uns alle. Ich bin nicht gekommen, um zu klatschen, sondern um mich ganz persönlich bei Ihnen zu bedanken. Für gute Arbeit einen guten Lohn, das wünsche ich mir und freue mich, dass nun auch für das Thüringer DRK die Weichen für eine gesamtdeutsche Entlohnung gestellt sind. Das sind gute Nachrichten aus Schleiz und hoffnungsvolle Schritte in die richtige Richtung“, sagte Ramelow im Anschluss, bevor es weiter in die Sternbach-Klinik ging.

„Sie können Ihre Stärken, die Regionalität und die Lokalität als neues Programm entwickeln. Deshalb bin ich froh, dass das Krankenhaus Schleiz eine zukunftsträchtige Performance bekommen hat. Ich freue mich, dass Sie als Grundversorger hier in dieser Form bestehen. Ich sehe, das Haus ist in einem Top-Zustand, die Mitarbeitenden sind hochmotiviert, den Menschen zu helfen, wünschen sich aber mehr Kolleginnen und Kollegen. Landrat Thomas Fügmann würde sich freuen, wenn Fachpersonal zurückkehren würde“, sagte Ramelow.

Auch beim Standort der Polizeiinspektion gehe es voran. Der Neubau in der Hofer Straße 54 nehme Form an. Ramelow sehe das als gutes Zeichen für Schleiz und die ganze Region.