Diese Corona-Einschränkungen gelten über Weihnachten im Saale-Orla-Kreis

Schleiz Was ist erlaubt, was ist verboten? Im Hotspot Saale-Orla-Kreis gibt es zurzeit zusätzliche Regelungen. Diese vorübergehenden Lockerungen gelten allerdings vom 24. bis 26. Dezember.

Aufgrund der zahlreichen Verordnungen und Regelungen, die in den vergangenen Wochen und Monaten erlassen wurden, gibt es mitunter Unsicherheiten, was erlaubt ist und was nicht. Das gilt umso mehr für sogenannte Corona-Hotspots, in denen es noch einmal zusätzliche Regeln gibt. Dazu zählt auch der Saale-Orla-Kreis mit einer Inzidenz von 382,3 (Stand 22.12.2020). Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand

Die bis zum 10. Januar gültige Allgemeinverfügung sieht an Saale und Orla teilweise strengere Maßnahmen vor als die Landesvorordnung. Die leichten Lockerungen, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen gelten, sind aber identisch mit denen im übrigen Thüringen.

Konkret heißt das, dass die nächtliche Ausgangssperre, die normalerweise von 22 Uhr bis 6 Uhr gilt, für diese drei Tage außer Kraft gesetzt ist. Zudem wird die Kontaktbeschränkung für diesen Zeitraum aufgeweicht.

Wen darf man zu Weihnachten treffen?

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen darf sich ein Haushalt mit bis zu vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis treffen. Wenn es sich bei den Gästen um Einzelpersonen (gegebenenfalls mit Kindern) handelt, könnten also theoretisch Menschen aus bis zu fünf Haushalten die Zeit gemeinsam verbringen.

Was heißt engster Familienkreis?

Darunter sind neben dem Partner (egal ob verheiratet oder nicht ehelich) die Verwandten in gerader Linie (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel) sowie Geschwister und deren Kinder zu verstehen.