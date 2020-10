Diese neuen Straßenbaustellen gibt es im Saale-Orla-Kreis

Gräfendorf. Wegen Elektroarbeiten wird die Krölpaer Straße bei Hausnummer 17 am 4. November von 12.30 Uhr bis 14 Uhr voll gesperrt.

Langenorla. Aufgrund der Verlegung einer Trinkwasserleitung kommt es im Bereich der Ortsstraße 25 bis 53b in Langenorla vom 2. bis 27. November zur Vollsperrung.

Neustadt. Vom 9. November bis spätestens 18. Dezember wird die Landesstraße L1110 von Neustadt bis zur Kreisgrenze in verschiedenen Bauabschnitten zur Fahrbahnsanierung gesperrt. Lichtenau wird dabei für Anlieger immer erreichbar sein, beim Bitumeneinbau jedoch nur aus jeweils einer Richtung. Nach Herstellung der Fahrbahndecke und dem Banketteneinbau werden die Restarbeiten bei halbseitiger Sperrung und Ampelverkehr ausgeführt.

Schleiz. Die Sperrung des Stadtweges zwischen Schleiz und Oberböhmsdorf aufgrund von Straßenbauarbeiten wird bis zum 6. November verlängert.

Triptis. Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Friedensstraße zwischen dem Platz der Jugend und der Aumaischen Straße vom 9. bis 13. November voll gesperrt.

Bereits gemeldete Sperrungen:

Blankenstein. Zur Aufstellung eines Autokrans wird die Absanger Straße im Bereich des Abzweigs Am Rennsteig am 6. November von 7.30 Uhr bis circa 15.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Karl-Marx-Straße.

Burgk. Wegen Bauarbeiten im Ortsstraßennetz für die Netzerweiterung durch die Telekom ist bis zum 15. November mit Behinderungen zu rechnen.

Ebersdorf. Für Arbeiten am Abwasserkanal wird die Krankenhausstraße auf Höhe Hausnummer 12 vom 27. Oktober bis 13. November voll gesperrt. Die Umleitung wird über das Gewerbegebiet und den Sportplatz ausgewiesen.

Gefell. Der Willersdorfer Weg wird wegen Arbeiten zur Straßeninstandhaltung vom 5. Oktober bis 30. November voll gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist möglich.

Gefell. Aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang zwischen Gefell und dem Abzweig Göttengrün/Ullersreuth wird die B 90 vom 5. bis 7. November voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Göttengrün.

Göttengrün. Aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang beim Abzweig Göttengrün wird die L 3002 (ehemalige B 2) vom 2. bis 4. November voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Richtung Gefell über Blintendorf, in Richtung Schleiz über Göttengrün.

Gräfenwarth. Die Überfahrt der Staumauer der Bleilochtalsperre zwischen Gräfenwarth und Remptendorf ist ab dem 21. September bis zum Jahresende wegen der Erneuerung des Einschlaufschützes und einer dadurch nötigen Vollsperrung nicht möglich.

Hirschberg. Wegen Renaturierungsarbeiten am Ehrlichbach ist die Saalgasse in Hirschberg seit 29.06.2020 bis 31.12.2020 gesperrt.

Kolba/Neunhofen. Im Zeitraum vom 2. bis 27. November wird die B 281 für die Fahrbahnsanierung zwischen Kolba und Zufahrt Harrasmühle/Lausnitz halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum mittels Ampel geregelt. Aufgrund der Bauabschnitte kann es in den Spitzenzeiten zu längeren Staus kommen.

Zusätzlich zur halbseitigen Sperrung wird der Deckeneinbau eine zeitweise Vollsperrung des genannten Streckenabschnitts der B 281 erforderlich machen, die voraussichtlich vom 20. November 19 Uhr bis 22. November 19 Uhr erfolgt. Je nach Witterung kann es zu Abweichungen kommen. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung der B 281 wird die Einmündung der Kreisstraße 211 (aus Richtung Krobitz/Weira) zur Bundesstraße im Zeitraum vom 2. bis 27. November voll gesperrt.

Weitere Informationen zu den geplanten Bauarbeiten und Einschränkungen lesen Sie hier.

Krölpa. Vom 3. August bis 23. Dezember ist die Straße Am Gries in Krölpa wegen Kanal- und Leitungsbau sowie Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Oßla. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist seit 25.05.2020 und bis zum 09.11.2021 wegen Fahrbahnsanierung gesperrt. Im aktuellen ersten Bauabschnitt ist der Bereich von Ortsmitte bis Ortsausgang in Richtung Röttersdorf gesperrt. Eine Umleitung wird über Wurzbach – B90 – L1097 – Lehesten ausgewiesen.

Ranis. Aufgrund der Verlegung einer Trinkwasserleitung ist der Schlossberg in Ranis auf Höhe Hausnummer 1 bis 6 noch bis zum 6. November voll gesperrt.

Schleiz. Wegen Straßenbauarbeiten wird der Amselweg vom 11. September bis 4. Dezember voll gesperrt.

Schleiz. Aufgrund einer Kranstellung ist die Ausfahrt der Straße Markt auf die Elisenstraße vom 7. September bis 7. November nicht möglich. Die

Zufahrt bis zum Rathaus bzw. der Pfortengasse ist frei.

Schleiz. Wegen der Netzerweiterung der Telekom wird die Bundesstraße 94 im Bereich Markt vom 14. Oktober bis 14. November halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt.

Tanna. Bis zum 30.11.2020 wird der Bereich Bachgasse in Tanna voll gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist eingerichtet.

Unterkoskau. Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Straßensanierung vom 15.06.2020 bis 18.12.2020 voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.

Weira. Die Kreisstraße K502 wird zwischen dem Abzweig L2350 (Knau – Linda) und der Einfahrt ins Gewerbegebiet Weira vom 26. Oktober bis 6. November wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Dreba und Knau.

Wurzbach/Oßla. Die zusätzlich zur bestehenden Sperrung der Ortsdurchfahrt Oßla erfolgte Sperrung der bis dato freien Strecke zwischen Ortsausgang Wurzbach und Ortseingang Oßla wird bis zum 9. November verlängert. Ursache sind zusätzliche Straßenbauarbeiten. Die Umleitung erfolgt über Heberndorf.