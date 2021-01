Digitalklassen der Schleizer Goetheschule mit Vorteilen im Fernunterricht

So gut wie der Digitalunterricht mit elternfinanzierten Tablets an der Schleizer Regelschule zu Normalzeiten funktionierte, so gut läuft es in Coronazeiten im Fernunterricht nicht.

Schleiz. Die Goetheschule in Schleiz hat vor sechs Jahren den Regelschülern die Möglichkeit gegeben, mit elternfinanzierten Tablets des US-amerikanischen Herstellers Apple zu arbeiten. Jedes Jahr im Winter zog die Einrichtung bei einem „iPad-Event“ ein Fazit vor knapp 100 Vertretern von Ämtern und Politik, aber auch Schulleitern aus halb Ostthüringen. Doch wie schlägt sich der Vorreiter des digitalen Lernens im Saale-Orla-Kreis in Coronazeiten?

In den vergangenen Jahren konnten Schüler wählen, ob sie in eine iPad- oder Hefter-Klasse gehen. Schulbücher haben die Regelschüler parallel zu ihren Digitalanwendungen auf dem Tablet erhalten. In der digitalen Version werden die Aufgaben erst in einem ­Video erklärt, anschließend im Text. Dabei können die Schüler ihre Kenntnisse prüfen und bei einer falschen Antwort sich die Aufgabenstellung erneut erklären lassen. Lehrer können digital ablesen, wie weit welche Schüler sind. Inzwischen gibt es elf Klassen, in denen 250 elternfinanzierte und zehn von der Schule angeschaffte iPads im Unterricht genutzt werden. Lediglich insgesamt sechs 5. und 6. Klassen arbeiten noch ohne Tablets.

Während der Digitalunterricht an der Schule gut funktioniere, sei die schlechte Internetanbindung in zehn der 42 Orte, aus denen die Regelschüler kommen, ein großes Problem beim Fernunterricht. Auch an der Schule sei der Glasfaseranschluss, der im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Saale-Orla-Kreis vorgesehen ist, bislang nur vorbereitet, so Toralf Hieb. So sei es nicht möglich, dass es zeitgleich Videokonferenzen aus der Schule heraus für mehrere Klassen gibt, erklärte Schulleiter Toralf Hieb.

„Die meisten Videokonferenzangebote, die gut funktionieren, sind außerdem nicht datenschutzkonform. Anfangs mussten wir Termine für Videokonferenzen beim Anbieter BigBlueButton anmelden. Es war schier unmöglich, diese zu normalen Unterrichtszeiten zu bekommen“, sagte Toralf Hieb. Inzwischen ist BigBlueButton in der Schulcloud eingepflegt, auf den Schulen aus ganz Thüringen zugreifen, mit der Konsequenz, dass das Konferenztool nicht zufriedenstellend funktioniere. Bei einer gewissen Anzahl von Videokonferenzteilnehmern sei es ratsamer, dass alle ihre Kamera ausschalten, bis auf den, der spricht, um Überlastungen zu vermeiden. Die Goetheschule nutze nun BigBlueButton außerhalb der Thüringer Schulcloud. „Wir machen jedoch keinen digitalen Frontalunterricht, bei dem der Lehrer für zwei Stunden vor der Kamera im Klassenraum steht und der Schüler daheim am Tablet zuschaut. Denn nach einer halben Stunde Videokonferenz sinkt die Aufmerksamkeit. Bei uns werten stattdessen Lehrer in kleinen Gruppen aus, welche Probleme es bei der Aufgabenerfüllung gab und erklären die Herangehensweise noch einmal“, sagte Schulleiter Hieb, der sehr gespannt auf die Entscheidungen der Politik ist. Er geht von Distanzunterricht bis zu den Winterferien aus. Falls die Inzidenzzahl der Coronaneuinfizierten wieder sinkt, könnte es Hybridunterricht mit geteilten Klassen geben, in dem eine Hälfte der Schüler im Klassenraum sitzt, die andere Hälfte daheim am Tablet, glaubt Hieb.

Trotz aller Probleme sieht der Schulleiter auch in Zeiten des Distanzunterrichts Vorteile für die Digital-Klassen. „Jeder Schüler hat auf seinem iPad bestimmte Apps mit Unterrichtsaufgaben. Er kann seine Lösungen in digitaler Form an den Lehrer senden, ihn aber auch anschreiben, wenn er Hilfe benötigt. Das ist ein großer Vorteil“, so Toralf Hieb.

An der 402 Schüler und 26 Lehrer zählenden Goetheschule habe es bislang jeweils zwei Coronainfektionen gegeben. Drei Schulklassen mussten zeitweise in Quarantäne.