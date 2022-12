Dittersdorfer will nicht Träger einer Bananenflagge sein

Eine Fahne in dieser Art soll der beschuldigte 63-Jährige aus Dittersdorf am 17. Januar bei einem illegalen Aufzug in Schleiz mit sich geführt haben.

Bad Lobenstein. Aus dem Gerichtssaal: Bei illegalem Aufzug in Schleiz zieht ein Demonstrant mit orangener Warnjacke und Stirnlampe die Aufmerksamkeit auf sich.

Ein 63-jähriger Bauingenieur aus Dittersdorf – inzwischen mit acht Vorstrafen, teils mit Freiheitsentzug, juristisch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt – weigert sich, ein Bußgeld von 250 Euro zu bezahlen. Die Versammlungsbehörde des Landkreises hatte ihm als Teilnehmer eines illegalen Aufzugs am 17. Januar in Schleiz den entsprechenden Bescheid geschickt.

Sein Mandant könne sich nur an eine Verkehrskontrolle am Abend des betreffenden Tages in Schleiz erinnern, erklärt Rechtsanwalt Thomas Brandner. Zuvor habe der Mann in der Stadt „übliche Gänge erledigt“. Außer bei der Verkehrskontrolle wäre sein Mandant an dem Abend von niemanden „in Form eines Polizisten“ angesprochen worden.

63-Jähriger will Demo in Schleiz nicht bemerkt haben

„Eine Insel mit zwei Bergen...“, springt das Handy des Beschuldigten plötzlich an. Passend die Musik vom Lummerland, während geschildert wird, dass man von der Teilnahme an einer Demonstration auf dem Neumarkt gar nichts mitbekommen haben will.

Ein Videoausschnitt wird gezeigt, auf dem ein Mann mit Stirnlampe, orangener Warnjacke und einer Fahne zu sehen ist. Es ist die Deutschland-Fahne mit einer Banane als „Wappen“. Mit diesen Auffälligkeiten hatte der Demonstrant die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. „Ich habe über Funk mitbekommen, dass der Mann in ein größeres Fahrzeug eingestiegen war und in der Oettersdorfer Straße kontrolliert werden sollte“, schildert ein 52-jähriger Polizist als Zeuge. Ist der Demonstrant der Mann aus Dittersdorf? Der 63-Jährige mag sich zumindest selbst nicht erkennen.

Die Richterin wird nun noch die an der Verkehrskontrolle beteiligten Polizisten befragen und das Video einer genaueren Auswertung unterziehen. Die Hauptverhandlung wird so lange ausgesetzt.