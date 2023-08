Dobareuther gewinnen Deutschlandmasters

Neun Teams traten am Samstag bei den Deutschlandmasters auf dem Dobareuther Sportplatz gegeneinander an.

Gefell/Dobareuth. Feuerwehr-Team aus Dobareuth ist Gewinner im Wettbewerb um den schnellesten Löschangriff.

Mit 23,8 Sekunden waren es die Männer aus Dobareuth, die am Samstagnachmittag bei den Deutschlandmasters im Löschangriff mit Abstand die Schnellsten waren. Bei dieser Mannschaftsdisziplin, die im Feuerwehrsport fester Bestandteil ist, gilt es, in möglichst kurzer Zeit einen simulierten Löschangriff durchzuführen. Rund 200 Interessierte beobachteten auf dem Dobareuther Sportplatz, wie die Teams , unter denen auch Jugendliche und eine Frauengruppe waren, Hand in Hand innerhalb kurzer Zeit die Aufgabe absolvierten.

Bei den Nachwuchsteams konnten sich die Reuther mit 29,7 Sekunden behaupten und die Damen aus Mielesdorf hatten zwar keine Konkurrenz, waren aber mit 35,4 Sekunden flinker, als so manche männliche Gegner.