Doppelter Hackerangriff auf Güterverwaltung in Rothenacker

Sybille Thyen steht am Server der Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG in Rothenacker.

Nicht nur diese Zeitung als Unternehmen der Funke-Mediengruppe wurde kurz vor Weihnachten Opfer eines Hackerangriffs, sondern auch die Güterverwaltung Nicolaus Schmidt AG in Rothenacker. Die Kriminellen sind in das Computer-Netzwerk des landwirtschaftlichen Unternehmens im Tannaer Ortsteil eingedrungen und haben bestimmte Daten verschlüsselt, so dass Mitarbeiter am 3. November 2020 und wiederholt am 8. Januar 2021 keinen Zugriff mehr auf diese hatten.