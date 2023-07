Dorffest in Daumitsch steigt am Samstag, 15. Juli

Daumitsch. Eine Rarität dieser Tage: Beim Hammelkegeln gibt es einen echten Hammel zu gewinnen.

An diesem Samstag ist es wieder soweit: Das Daumitscher Dorffest steigt wieder. Nach der dreitägigen Sause anlässlich eines Dorfjubiläums im Jahr 2022 findet es nun wieder im gewohnten Rahmen statt, wie Jens Pechmann, Vorsitzender des ausrichteten Feuerwehrvereins, sagt.

Ein Zelt wird gestellt, Versorgung aufgebaut und eine Ecke fürs Preisschießen, Dartturnier und die Bahn fürs Hammelkegeln auf dem Dorfplatz angelegt. Was es gar nicht mehr so oft dieser Tage gibt: „Ein echter, lebender Hammel als Preis!“ Denn die veterinäramtlichen Auflagen sind ziemlich streng geworden. Nachweise über den Halter und den künftigen Halter des Tiers sind notwendig. Das bürdet sich kaum noch einer der Dorffestorganisatoren auf. Fürs Preisschießen, sagt Pechmann, hat die örtliche Jagdgenossenschaft sogar ein ganzes Reh für den Erstplatzierten gesponsert. Die drei sportlichen Wettkämpfe starten an diesem Samstag um 14 Uhr.

Ab 14.30 Uhr bietet die als legendär bezeichnete Band „Weirarer Sänger“ beste musikalische Unterhaltung bei Kaffee und hausgebackenem Kuchen. Für die kleinen Gäste kommt das mobile Team vom Freizeitzentrum Pößneck vorbei, die unter anderem eine Hüpfburg und Kinderschminken aufbieten. Am Samstagabend wird es zudem coole Discomusik zum Tanzen im Zelt geben.

Und das Beste daran: Alles ist kostenfrei.