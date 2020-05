Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drahtesel der Marke „NSU“ ist seit Sonntag verschwunden

Seit dem vergangenen Sonntag ist es spurlos verschwunden, das schwarze Damen-Fahrrad der Marke „NSU Flux“, Baujahr 1936, 28 Zoll. Der „Oldi“ gehört Peter Buhmann. Der 18-Jährige frönt seit vier bis fünf Jahren in seiner Freizeit solchen Veteranen auf zwei Rädern, egal ob ohne oder mit PS-starkem Motor.

Peter Buhmann aus Neundorf bei Schleiz Foto: Uwe Lange

Und es hat seinen guten Grund, dass der junge Mann den Drahtesel ganz besonders vermisst: Denn dieser war damals eigentlich Auslöser für das Hobby des Neundorfers. „Es war in einem fahrbereiten Sammlerzustand. Ich hatte es abgeschlossen hier vor der Werkstatt am Grünschnitt-Annahmeplatz stehen und bin so gegen 11.30 Uhr Mittagessen gegangen“, berichtete er am Dienstag. Als Peter Buhmann um 13 Uhr wieder zurück kam, war das Rad weg. Als er sich sicher war, dass keiner aus dem Ort ihm hier einen Streich spielen wollte, informierte er die Polizei über diesen offensichtlichen Diebstahl.

Der junge Mann hofft noch immer, dass vielleicht jemand gedacht hat: „Das alte Ding braucht doch eh keiner mehr...“ und so das Rad mehr oder weniger unabsichtlich mitgenommen wurde. „Sollte es so gewesen sein, einfach wieder hinstellen und alles ist erledigt.“

Besagtes Fahrrad hatte er sich über die Jahre hinweg Schritt für Schritt komplettiert – dabei auf Teilemärkten in der Region immer wieder erfolgreich gestöbert.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 0176/ 457 353 32 an Peter Buhmann oder unter 03663/ 431-0 an die Polizei in Schleiz.