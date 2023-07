Dramatischer Einsatz für die DRK Wasserwacht in Saalburg

Saalburg. Warum die Wasserwacht am Sonntagnachmittag, 16. Juli, ausrücken musste.

Zwei Personen waren am Sonntag auf dem Bleilochstausee in Not geraten, nachdem sie ihren Wassertreter aufgrund des starken Windes beim zwischenzeitlichen Abkühlen im Wasser nicht mehr schwimmend erreichen konnten.

Eine durch Hilferufe aufmerksam gewordene Frau, alarmierte die Besatzung der Wachstation der DRK Wasserwacht am Saalburg Beach, deren Einsatzkräfte kurz darauf eine völlig erschöpfte Frau ins Einsatzboot retten konnten, während die zweite Person durch ein privates Boot an Bord genommen wurde. Im Anschluss wurden weitere auf dem Wassertreter verbliebene Personen sicher an Land gebracht. Das Boot der Polizei, nahm schlussendlich den Wassertreter in Schlepp. In der Wachstation übernahm die Besatzung des eingetroffenen Rettungswagens aus Liebschütz die weitere Versorgung. Der aufmerksamen Frau und ihrer schneller Reaktion sei es zu verdanken, dass schnell geholfen werden konnte, teilt die Wasserwacht mit.

„Diese Rettungsaktion hat wieder einmal gezeigt, dass das Baden, Schwimmen und die Nutzung von diversen Wasserfahrzeugen auf den Stauseen des Saale-Orla-Kreises besonders weit ab des Uferbereiches bei oft wechselnden Windverhältnissen Gefahren in sich bergen, die keiner unterschätzen sollte. Allen die Wassersport betreiben, auch jene die gut schwimmen können, wird die Nutzung von Schwimmwesten dringend empfohlen“, sagt Marcus Stephan von der Wasserwacht. In jedem Notfall gelte es über die Notrufnummer 112 die Rettungsleitstelle zu alarmieren.