Dreharbeiten für „Aktenzeichen XY“ Anfang 2020 geplant

Der vor drei Monaten erfolgte Überfall auf den Schleizer Hotelier Otto Pätzold soll Anfang 2020 für die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ verfilmt werden. Die Dreharbeiten werden jedoch nicht in Schleiz erfolgen.

Der Film werde Anfang des neuen Jahres in der Region München von einem erfahrenen Regisseur mit einem gut 20-köpfigen Filmteam und rund zehn Schauspielern sowie Komparsen gedreht. In aller Regel werden für einen solchen Beitrag zwei bis drei Drehtage angesetzt, teilte Marcus Bendel, Redakteur in der Eduard-Zimmermann-Redaktion der DKF Deutsche Kriminal-Fachredaktion GmbH, mit. „Eine Ähnlichkeit der Darsteller mit echten Personen ist vor allem beim gesuchten Täter notwendig. Den betroffenen Opfern und Zeugen versuchen wir stets Anonymität zu gewähren“, so Bendel.

Der Fall „Otto Pätzold“ dürfte vermutlich im April oder Mai bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ausgestrahlt werden. Von den bei XY gezeigten Fällen würden im Durchschnitt etwa 40 Prozent gelöst. „Es kommt gelegentlich vor, dass Fälle auch vor der Ausstrahlung durch die Polizei geklärt werden“, sagte der Redakteur.

Bislang keine heiße Spur

Doch bislang fehlt der Kriminalpolizei noch die heiße Spur, um den versuchten Totschlag aufzuklären. Seit dem Einbruch in das Restaurant des Flair-Hotels Luginsland in der Nacht zum 16. September 2019 fahndet die Polizei nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann mit auffällig vernarbtem Gesicht.

Hotel-Inhaber Otto Pätzold, der nach einem harten Arbeitstag am Sonntag ab 23 Uhr in einer Sitzecke Büroarbeiten erledigte und dabei einschlief, wurde gegen 2.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Als der Einbrecher mit einem spitzen Gegenstand auf ihn losging, habe sich Otto Pätzold auf dem Tresen eine Glasflasche gegriffen. Mit dieser versuchte dann, den Einbrecher am Kopf zu treffen, wie der Hotelier bei einem früheren Gespräch gegenüber dieser Zeitung sagte. In dem Gerangel versuchte der Einbrecher, Otto Pätzold mehrmals mit dem spitzen Gegenstand an Kopf und Oberkörper zu treffen und verletzte ihn zwei Mal, bevor er die Tatwaffe in dem dunklen Raum verlor und ohne Beute flüchtete.

Nach der Fahndungssendung „Kripo live“ vor zwei Monaten im MDR-Fernsehen seien einige Hinweise eingegangen, darunter jedoch keine heiße Spur. „Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren“, erklärte Stefanie Kurrat von der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld, weshalb die Ermittler im Frühjahr 2020 an ein größeres Fernsehpublikum herangetreten wollen.

Kindesmissbrauch in Saalburg noch nicht aufgeklärt

Noch nicht geklärt ist der Kindesmissbrauch in einem Ferienlager nahe des Strandbades Saalburg, der als Film in der Aktenzeichen-XY-Folge vom 14. Juni 2017 ausgestrahlt wurde. Ein unbekannter Mann - 30 bis 45 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur - war am 10. Juli 2016 gegen 19 Uhr vier Mädchen im Alter von acht und neun Jahren in die Duschräume gefolgt. Er missbrauchte alle vier hintereinander. Mit Hilfe der Opfer konnte ein Phantombild erstellt werden. Das Verfahren liege seit Juli 2018 bei der Staatsanwaltschaft Gera zur weiteren Entscheidung vor. Ein Täter oder Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden, so Stefanie Kurrat.