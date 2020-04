Schleiz. Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises bereitet wegen der Diskussion um das Krankenhaus Schleiz eine Versammlung in der Sport- und Festhalle in Neustadt vor.

Dringlichkeitssitzung des Kreistages wegen Schleizer Krankenhaus

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), hat die Kreisverwaltung beauftragt, eine Dringlichkeitssitzung des Kreistages vorzubereiten. Sie soll am Donnerstag, 23. April, um 14 Uhr in der Sport- und Festhalle in Neustadt an der Orla stattfinden.

Einziger Tagesordnungspunkt soll der Antrag der Fraktionen von AfD und UBV bezüglich des Fortbestandes des Krankenhauses in Schleiz sein. Beide Fraktionen hatten die Durchführung der Dringlichkeitssitzung beantragt.

Wegen der Corona-Pandemie und der dadurch ergriffenen Abstands- und Hygienevorschriften sei eine Durchführung im Kreistagssaal des Landratsamtes nicht umsetzbar. „Da es sich um eine Thematik handelt, die den gesamten Kreis betrifft, in der Kreisstadt aber auf besonders hohes Interesse stößt, wurde zunächst vergeblich nach einer Alternative in Schleiz gesucht“ heißt es aus dem Landratsamt.

Die Wisentahalle hätte zwar den Kreistagsmitgliedern, nicht aber den zu erwartenden Zuschauern genügend Raum geboten. Da die Sitzung jedoch zwingend öffentlich abgehalten werden müsse, weicht der Kreistag in die größere Neustädter Sport- und Festhalle aus.

Die Dringlichkeitssitzung sei nicht nur wegen des geänderten Tagesortes mit enormem Aufwand verbunden. Aufgrund von Einlasskontrollen einschließlich Protokollierung sowie der Überprüfung des Gesundheitszustands der Teilnehmer und Besucher ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Sowohl Kreistagsmitgliedern als auch Gästen wird empfohlen, rechtzeitig anzureisen, empfiehlt das Landratsamt. Der Einlass in die Sport- und Festhalle beginnt ab 12 Uhr.

Sollte die aktuell gültige Thüringer Verordnung vom 7. April im entsprechenden Paragrafen unverändert bleiben, dürfen Personen, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben, ebenso wenig an der Sitzung teilnehmen, wie Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen oder Menschen, die im Sinne des Infektionsschutzgesetztes Kontakt zu Ansteckungsverdächtigen hatten.

Die kommende ordentliche Kreistagssitzung ist für den 25. Mai geplant.

