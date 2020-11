Nach sechs Jahren und jeweils etwa 500.000 Kilometern auf dem Buckel sind am Dienstag fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ersetzt worden. Vier neue Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) werden voraussichtlich ab Freitag im Landkreis unterwegs sein.

„Zuerst müssen alle Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Technik geschult sein, ehe die Fahrzeuge ausrücken dürfen“, sagt der Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes, Ralf Adam. Denn die neuen Rettungswagen seien jetzt mit hydraulischen Krankentragen ausgestattet. Das Anheben der Trage und das Hineinfahren in den Rettungswagen geschehe nun statt mit Muskelkraft mit Hydraulik. „Das ist für uns eine Arbeitserleichterung und schont den Rücken“, sagt Notfallsanitäter Sebastian Schmidt.

„Zudem ist auch ein sogenannter Raupenstuhl mit an Bord, der Patienten sitzend eine Treppe hinunter transportieren kann“, erklärt Ralf Adam. Mit den neuen Fahrzeugen sei man jetzt auf dem technisch neuesten Stand.

110 Mitarbeiter beim DRK-Rettungsdienst Obere Saale

Am Mittwoch wurden die neuen Fahrzeuge an den Standorten Schleiz, Pößneck, Neustadt/Orla, Remptendorf und in Bad Lobenstein mit Medizintechnik und Verbandsmaterial bestückt. „Die Schulung zur neuen Technik wird am Donnerstag erfolgen, sodass die RTW und der NEF wahrscheinlich ab Freitag für ihre ersten Einsätze bereitstehen werden“, so Ralf Adam.

Die Fahrzeuge kosten laut Angaben des DRK inklusive der Ausstattung insgesamt 880.000 Euro und werden für sechs Jahre ihren Dienst tun. Aktuell werden von DRK-Rettungsdienst monatlich 1500 Einsätze gefahren, heißt es seitens der Geschäftsführung. „Weil die Rettungsmittel aufgestockt wurden, haben wir in Remptendorf und Neustadt zwei RTW zusätzlich im Einsatz und haben weiteres Personal eingestellt“, sagt der Geschäftsführer.

Ab Januar arbeiten dann insgesamt 110 Mitarbeiter als Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten beim DRK-Rettungsdienst Obere Saale.