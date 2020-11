Der Sanitäts- und Betreuungszug des Saale-Orla-Kreises hat am Samstag eine Übung mit seinem neuen Betreuungs-Laster und dem neuen Feldkochherd in Schleiz durchgeführt. Vorrangig ging es dabei um die Handhabung der neuen Ausrüstung.

„In Absprache mit der Betreibergesellschaft des Schleizer Dreiecks haben wir die technische Übung im Fahrerlager an der Rennstrecke abgehalten. Dort hatten wir optimale Bedingungen, weil uns auch Räumlichkeiten zur Verfügung standen“, berichtet Zugführer und Übungsleiter Hartmut Jacobi vom DRK Saale-Orla.

15 ehrenamtliche Kräfte der Rotkreuzgemeinschaft Blankenberg, Neundorf und Göschitz übten Aufbau und Umgang der neuen Gerätschaften. Mit der neuen Ausrüstung könnten zwischen 300 und 500 Menschen verpflegt und betreut werden. „Wir haben das Glück, dass dieses Jahr auch zwei ehrenamtliche Kräfte eine Ausbildung zum Feldkoch machen“, berichtet Jacobi.

310.000 Euro für den Betreuungs-Laster

Perspektivisch soll im Frühjahr eine größere Technikübung mit allen Komponenten des Sanitäts- und Betreuungszuges des Saale-Orla-Kreises durchgeführt werden. Dabei werden dann auch die Kräfte der Johanniter-Unfall-Hilfe und des DRK Saale-Orla teilnehmen.

Das alte Fahrzeug für die Betreuung war mehr als zwei Jahrzehnte alt. Das neue Fahrzeug hingegen wurde erst in diesem Jahr dem DRK überreicht. Dessen Konzept ist eine Zusammenarbeit des Landesverwaltungsamtes und des Arbeitskreises „Landesbeschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen“. Es ist eines von insgesamt 23 Betreuungs-Laster, die von der Firma Albert Ziegler Feuerschutz GmbH in Rendsburg in Serie gefertigt werden.

Basisfahrzeug für das Fahrzeug ist ein MAN TGM 15.290 4+2 BL mit einer Gesamtmasse von 15 Tonnen. Ausgestattet ist es mit einer Doppelkabine für sechs Sitzplätze. Im Heck befinden sich zwei Geräteräume mit je einem Küchenbereich, in dem unter anderem vorgefertigte Speisen aufgewärmt werden können. Im dahinter liegenden Logistikbereich sind Stellplätze für neun Rollcontainer. Eine Ladebordwand ermöglicht einen schnellen Einsatz der Container. Die Kosten für den Betreuungs-Lkw belaufen sich auf rund 310.000 Euro.