Liebengrün. In Liebengrün wurde ein Anwohner von einem Mann aus einer Gruppe heraus bedroht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

„Du bist tot“: Anwohner in Liebengrün bedroht

In Liebengrün im Saale-Orla-Kreis wurde am Samstag ein Anwohner von einem Mann aus einer Gruppe bedroht. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien die vier Männer zunächst mit einem grünen Mercedes Sprinter durch Liebengrün gefahren.

An einem Haus hielt das Fahrzeug gegen Mittag an und die Männer begannen unvermittelt die Dachrinne eines Hauses abzubauen und eine Neue zu installieren. Der Eigentümer zeigte sich nachträglich damit einverstanden und entlohnte die Männer für deren Arbeiten. Das Angebot, auch das Dach zu erneuern, habe der Eigentümer abgelehnt.

Ein Nachbar habe das Auto der Männer fotografiert, offenbar ohne deren Einverständnis. Laut Polizei habe der Fahrer ihm mit den Worten „du bist tot“ gedroht. Anschließend verließen die Männer den Ort, konnten aber im Zuge einer Fahndung durch die Polizei ausfindig. Gegen den 45-jährigen Fahrer des Transporters wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.