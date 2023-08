E-Bike-Fahrer wird bei Unfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Oettersdorf. Bei einem Unfall ist ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Bei einem Unfall ist am Sonntag bei Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der 62-Jährige gegen 17.10 Uhr mit seinem E-Bike auf der Straße in Richtung Löhma.

In einer Linkskurve kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Dabei verletzte sich der 62-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

