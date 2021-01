Ehrenamtliche im Saale-Orla-Kreis auf der Wartebank

Die Triptiser Feuerwehr bei ihrem Einsatz am Montag in Pillingsdorf

Schleiz/Triptis. Die Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis stehen aufgrund der Corona-Maßnahmen vor einem Ausbildungsproblem ihrer Einsatzkräfte. Denn Ausbildungen sollen laut der von den Wehren umgesetzten Empfehlung des Thüringer Innenministeriums erst dann wieder erfolgen, wenn die 7-Tage-Inzidenz auf unter 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner gesunken ist.

„Diese Zahl scheint in der jetzigen Situation utopisch“, kommentiert der Kreisbrandinspektor des Saale-Orla-Kreises, Uwe Tiersch. Eine Kreisausbildung, die neue Feuerwehrmitglieder überhaupt erst zur Einsatzkraft qualifiziert, konnte gerade noch so im März vor dem ersten Lockdown abgeschlossen werden. Seit dem hat sich unterm Strich nicht viel mehr entwickelt. Zwar konnte auch noch eine kreisweite Maschinistenausbildung vollendet werden, doch neue, in vielen Wehren dringend benötigte Atemschutzgeräteträger, dürfen trotz Kreisausbildung noch nicht in den Einsatz unter schwerem Atemschutz. Denn nach der Kreisausbildung, die in Triptis vom Stadtbrandmeister Uwe Eitner gemacht wurde, müssen die neuen Atemschutzgeräteträger auf eine sogenannte Atemschutzstrecke. Dort wird die Einsatzpraxis unter medizinischen Gesichtspunkten noch einmal geprüft. Die Atemschutzstrecken sind im Lockdown jedoch geschlossen.

Doch auch für bereits aktive Einsatzkräfte könnte der Lockdown durchaus zum Problem werden. Denn pro Jahr sollen mindestens 40 Ausbildungsstunden in der Wehr absolviert werden, um an Einsätzen teilnehmen zu dürfen. Das Thüringer Innenministerium hat mit seiner Empfehlung zum Ausbildungsstopp den Wehren diesbezüglich keine allgemeine Ausnahmen ausgesprochen. Je länger der Lockdown andauert, so größer wird die Gefahr, dass immer mehr Einsatzkräfte theoretisch nicht mehr ausrücken dürften. In einem Schreiben aus dem September verweist das Innenministerium ledig darauf, dass die jeweilige Wehrleitung einen lokalen Lockdown als begründeten Einzelfall werten darf. Dadurch könne vom Soll der 40 Ausbildungsstunden, das von der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung und der Feuerwehrdienstvorschrift vorgeschrieben wird, abgewichen werden. Bei einem neuem überregionalen Lockdown solle geprüft werden, ob per Erlass eine Ausnahmegenehmigung vom Soll gemacht werden könne.

In der Stützpunktfeuerwehr Schleiz wird sich derweil damit beholfen, dass Online-Schulungen die Einsatzkräfte auf den neuesten Stand bringen sollen. „Gerade auch mit der Umstellung auf die Zentrale Leitstelle Gera hat sich in Sachen Alarmierung viel verändert, sodass der Ausbildungsbedarf eigentlich noch höher ist“, sagt der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth. Vieles könne jedoch besser praktisch erklärt werden und: „Es fehlen die praktischen Übungen, um die handwerkliche Arbeit im Einsatz zu trainieren“, unterstreichet er. Die Ausbildung des einen neuen Mitgliedes der Schleizer Feuerwehr ruht zurzeit. Bei Einsätzen kommen immer ausreichend Kräfte zusammen.

In Bad Lobenstein sind es aktuell sieben Mitglieder, die ihre Ausbildung zum Truppmann machen sollten, aufgrund des Ausbildungsstopps jedoch nicht können. Allerdings habe die Feuerwehr der Kurstadt den glücklichen Umstand, dass sie mit fünf Einsatzkräften aus Berufsfeuerwehren intern entsprechende Lehrgänge machen könnten, die zur Qualifizierung als Truppmann führen. Diese Option behält sich der Wehrführer Denny Franz vor, sollte der Ausbildungsstopp anhalten. Personell sei die Wehr in Einsätzen mit durchschnittlich 19 Kräften gut aufgestellt.

In Triptis warten derzeit vier neue Feuerwehrmitglieder auf ihre Ausbildung zum Truppmann und damit zur Befähigung, an Einsätzen teilnehmen zu dürfen. „Wir haben alle Ausbildungen ebenfalls gestoppt. Allerdings wird alle 14 Tage die Technik auf den Fahrzeugen überprüft, damit die technische Einsatzfähigkeit gesichert ist“, sagt der Triptiser Stadtbrandmeister Uwe Eitner. Bei Einsätzen sei die Wehr sehr gut aufgestellt. Beim jüngsten Brandeinsatz am Montag in Pillingsdorf seien 21 Einsatzkräfte dabei gewesen. Gegen 11.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Heizungsraum alarmiert. Das noch im Entstehen befindliche Feuer konnte schnell gelöscht werden.