Ehrenamtszertifikate in Schleizer Wisentahalle verliehen

Schleiz/Pößneck. Einen großen Dank an Ehrenamtliche für die Ukraine-Hilfe im Saale-Orla-Kreis gab es gerade in der Kreisstadt. „Ihr Engagement ist bewundernswert und keineswegs selbstverständlich“, lobte Landrat Fügmann.

Oksana Jagel, Galina Tkachuk, Yulia Baidala, Svitlana Stein und Ulrike Pütz wurden in Schleiz mit Ehrenamtszertifikaten der Thüringer Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet. „Die fünf Frauen waren in den vergangenen Monaten eine wichtige und unverzichtbare Stütze bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten aus der Ukraine – und dies ehrenamtlich“, teilt das Landratsamt Saale-Orla mit.

Die Ehrung wurde im Rahmen eines Dankeschön-Abends in der Wisentahalle verliehen. „Seit Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine im Februar 2022 ist für Millionen Menschen nichts mehr wie es war. Dieser Krieg kostete seither sehr viele Opfer und zwang tausende Menschen, ihr Zuhause und ihr bisheriges Leben aufzugeben und zu fliehen“, so Landrat Thomas Fügmann (CDU). „Was unsägliches menschliches Leid verursacht, bringt im Gegenzug auch immer wieder in beeindruckender Art und Weise Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft hervor. Dies erleben wir auch im Saale-Orla-Kreis. Ihr Engagement ist bewundernswert und keineswegs selbstverständlich“, lobte der Landrat – stellvertretend für viele Helferinnen und Helfer – die Ausgezeichneten.

Geehrt wurde Oksana Jagel, gebürtig aus Kasachstan, die seit 1999 in Deutschland lebt und als Altenpflegerin in Bad Lobenstein tätig ist. Ehrenamtlich unterstützt sie die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in vielfältiger Weise. Sie hilft, Wohnungen zu finden, organisiert Umzüge, aktiviert Helfer, stellt Kontakte zu regionalen Projekten oder Möbelbörsen her. Sie hilft bei Behördengängen oder beim Ausfüllen von Dokumenten, fährt mit zu Arztbesuchen und unterstützt Eltern dabei, ihre Kinder in Kindergärten und Schulen anzumelden. Über 300 Mitglieder hat inzwischen eine von Oksana Jagel initiierte Telegram-Gruppe, wo die Ankommenden schnell und unkompliziert Antworten auf viele Fragen bekommen – etwa zu gesetzlichen Grundlagen, Kontakten vor Ort, zu praktischen Alltagsfragen.

Arbeit im Jobcenter aufgenommen

Für Galina Tkachuk und Yulia Baidala hat sich im vergangenen Jahr plötzlich das ganze Leben verändert. Mit dem Kriegsbeginn mussten sie aus ihrer Heimat, der Ukraine, fliehen. Ihre deutschen Sprachkenntnisse waren bei der Ankunft in Deutschland ein großer Vorteil – für die eigenen Familien, aber auch, weil sie ihre Landsleute unterstützen konnten. Neben ihrem privaten Engagement – zum Beispiel der Begleitung von ukrainischen Familien zu Behörden – sind Galina Tkachuk und Yulia Baidala regelmäßig bei Treffen im Verein „mittendrin“ in Pößneck sowie an einer Pößnecker Grundschule als Übersetzerinnen tätig. Galina Tkachuk hat inzwischen eine Arbeit im Jobcenter des Saale-Orla-Kreises aufgenommen, Yulia Baidala ist in einem sozialen Projekt für ukrainische Kinder und Jugendliche tätig.

Svitlana Stein ist eine gebürtige Ukrainerin, die schön länger in Pößneck lebt. Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine nahm Familie Stein Angehörige und Freunde aus dem Kriegsgebiet kurzfristig auf, unterstützte die entstandene ukrainische Community in Pößneck von Anfang an, begleite ukrainische Familien zu Behörden, bei Umzügen in eigene Wohnungen und vielem mehr. Svitlana Stein ist seit kurzem ebenfalls im Jobcenter des Saale-Orla-Kreises tätig.

Die Pößneckerin Ulrike Pütz engagiert sich in ihrer Heimatstadt in bewundernswerter Herzlichkeit für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine ihre Heimat verlassen mussten. Sie bereitet mit großem Engagement die regelmäßigen Treffen vor, um den geflüchteten Familien eine Austausch- und Hilfeplattform zu bieten. Sie hilft Menschen, die dringend Unterstützung brauchen, die unverschuldet ganz neu anfangen müssen.

„Menschen wie Sie sind die guten Beispiele, die zeigen, dass man auch einfach unbürokratisch helfen kann. Als staatliche Stellen können wir Rahmenbedingungen schaffen, aber ohne ehrenamtliche Helfer wie Sie kann Integration nicht gelingen“, so Landrat Thomas Fügmann. Die Beigeordneten des Landrates Christian Herrgott, Almut Lukas und Katrin Gersdorf übergaben die Zertifikate.

Gäste der Dankeschön-Veranstaltung, die von Musikern eines Kiewer Orchesters musikalisch umrahmt wurde, waren fast 50 Ehrenamtliche aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis. Dazu gehörten auch Mitglieder des Jugendparlaments des Saale-Orla-Kreises, die sich unter anderem mit der Erstellung einer umfangreichen, mehrsprachigen Informationsbroschüre bei der Integration der Geflüchteten stark eingebracht hatten. Seit Beginn des Krieges 2022 kamen fast 1000 Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine in den Saale-Orla-Kreis, fast ein Drittel von ihnen nach Pößneck.