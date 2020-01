Ehrenmedaille des Saale-Orla-Kreises für vier Bürger

Mit Hannelore Fleischmann, Roland Schricker, Lothar Knäschke und John Kallenbach wurden vier verdiente Bürger mit der Ehrenmedaille des Saale-Orla-Kreises gewürdigt. Die Auszeichnung erfolgte auf dem Neujahrsempfang von Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Donnerstagabend in der Schleizer Wisentahalle. Wofür die vier Bürger geehrt wurden, erklärten die Beigeordneten Almut Lukas (Linke) sowie Jürgen Hauck und Christian Herrgott (beide CDU) als Laudatoren dem Publikum.

Ronald Schricker aus Hirschberg

Ronald Schricker vom Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth verstehe es hervorragend, bei Jugendlichen aus verschiedenen Ländern Interesse für die deutsche Geschichte zu wecken, ihnen die historische Dimension der einstigen Teilung Deutschlands und der friedlichen Revolution zu verdeutlichen. „Sie selbst waren damals noch ein Schulkind. Und heute gehören Sie im positivsten Sinne zum Inventar des Museums Mödlareuth“, sagte Jürgen Hauck. Ein ebenso hohes und zeitaufwendiges Engagement zeige Ronald Schricker seit vielen Jahren auch im Vereinssport, insbesondere im Verein Karate-Dojo Hirschberg/Saale. Er fungiert als Trainer für Selbstverteidigung, Karate und militärischen Nahkampf, hat sich über Jahre hohe Gradierungen und international anerkannte Prüferlizenzen erworben. Darüber hinaus ist er auch als Wahlvorstand in Hirschberg sowie als Berater für das Museum für Stadtgeschichte Hirschberg tätig.

Lothar Knäschke aus Dörflas

Lothar Knäschke aus Dörflas wurde für sein außergewöhnlich ausdauerndes Engagement für Natur und Heimat, als Ornithologe, Hobby-Filmer und Referent geehrt. Er habe sich im Saale-Orla-Kreis und darüber hinaus einen überaus guten Ruf als Referent erworben, ob über die Natur seiner Heimat, über den „Kleingarten – eine Oase für Mensch, Tier und Pflanze“, über Eulen, die „Jäger der Nacht“, die Masuren, Norwegen, Schweden, Tansania oder die hiesige Landwirtschaft im Wandel der Zeiten. Mit viel Hingabe filmt er die Schönheit der Natur, die Jahreszeiten, die Tier- und Pflanzenwelt. Er präsentiert seine bildreichen Kunstwerke einem interessierten Publikum in Schulen, in Seniorenklubs oder in Einrichtungen der Landfrauen. „Als erfahrener Ornithologe haben Sie Ihren eigenen Garten zu einem Vogelparadies gemacht. 48 Arten fühlen sich hier wohl, in 32 Nistkästen wird munter gebrütet. Hecken, Büsche und kleine Teiche machen das Biotop perfekt“, sagte Almut Lukas. Seit Jahren habe Lothar Knäschke mit seiner Frau die Aufgabe übernommen, in den Sommermonaten täglich früh die Nikolaus-Kapelle in Dörflas auf- und abends wieder zu zu schließen, die Blumen zu pflegen und Besucher bei Führungen zu informieren.

John Kallenbach aus Pößneck

John Kallenbach aus Pößneck wurde in Anerkennung seiner sportlichen Erfolge, seines Engagements für den Nachwuchssport, aber auch für den couragierten Einsatz gegen den Konsum von Drogen geehrt. „Du, lieber John, bist weit über unseren Kreis, weit über Thüringen hinaus bekannt als John Kallenbach, der Weltmeister; der mehrfache Weltmeister im Kickboxen“, lobte Christian Herrgott den Geehrten. Er erinnerte an die Invictus Fight-Night im vergangenen Sommer im Pößnecker Schützenhaus. Kallenbach sei nicht nur ein Vorbild für die Jugend, sondern habe immer wieder authentisch und glaubhaft bewiesen, was man mit Training, Siegeswillen und Einsatzbereitschaft, was man gleichzeitig ohne Doping und Drogen erreichen kann. „Und als Du gebeten wurdest, bei der Kampagne Courage gegen Drogen im Saale-Orla-Kreis mitzuwirken, hast Du ohne zu zögern zugestimmt. Hunderte Schülerinnen und Schüler hast Du seitdem trainiert und beeindruckt: mit Ehrlichkeit, Nahbarkeit, Vertrauenswürdigkeit und Respekt“, sagte Herrgott. An seiner Kick- und Thaiboxschule namens „Invictus“ betreibe er eine bemerkenswerte Nachwuchsarbeit.

Hannelore Fleischmann aus Schleiz

Hannelore Fleischmann lud vor ein paar Jahren unter dem Motto „Unser Jahr hat 365 Frauentage“ zur Frauentagsveranstaltung nach Schleiz ein. Und dies war wohl generell der Slogan ihrer Arbeit. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für die Frauen der Region ein, ob im Demokratischen Frauenbund, dessen Landesvorsitzende sie von 1995 bis 2015 war, im Landesfrauenrat, im Stadtrat von Schleiz sowie im Kreistag als engagierte Linke, als Vorsitzende des Sozialausschusses des Kreistages oder des Beirates der Arge beziehungsweise des Jobcenters. „Sie waren die Powerfrau Hannelore Fleischmann, die unermüdlich für die Rechte der Frauen und Mädchen, für Gleichberechtigung im Einsatz war... Als wäre es selbstverständlich, haben Sie wie hier in Schleiz auch in Pößneck über viele Jahre Begegnungsstätten gegründet und mit Leben erfüllt... Sie haben stets andere mit Ihrer Energie angesteckt und ihnen Mut gemacht, dass man immer etwas schaffen kann“, würdigte Almut Lukas das Lebenswerk der vierten Geehrten.