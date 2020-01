OTZ-Reporter Peter Cissek zu verfallenen Häusern in der Schleizer Innenstadt

Meine Meinung: Eigentum verpflichtet

Wohnen in Schleiz ist beliebt. Nicht nur die Auslastung der Wohnungen der Schleizer Wohnungsgesellschaft erreicht Werte, die man sich anderswo in den neuen Bundesländern wünschen würde. Auch die Nachfrage nach Bauplätzen für Eigenheime ist riesig, wie die Anmeldeliste für das Neubaugebiet in der Oschitzer Straße zeigt.

Andererseits gibt es in der Innenstadt zahlreiche leerstehende Häuser, die dem Verfall preisgegeben sind. Entweder Erbengemeinschaften können sich nicht auf einen marktüblichen Verkaufspreis für ihre Schrottimmobilie einigen oder Eigentümer in Großstädten beziehungsweise im Ausland haben kein Interesse, ihr Gebäude zu verwerten. Die hohen Baukosten und die im Vergleich zu Ballungszentren niedrige Miete scheinen viele Eigentümer nicht zu animieren, in die Immobilie zu investieren. Eigentum verpflichtet. Das macht gerade die Stadtverwaltung Schleiz Besitzern innerstädtischer Schrottimmobilien deutlich. Hoffentlich findet die Mahnung aus dem Rathaus Gehör. Denn bevor nach dem geplanten Vorhaben in der Oschitzer Straße weitere Wohngebiete auf der Grünen Wiese entstehen, wäre es gut, die Schandflecke in der Innenstadt zu eliminieren und dort neuen Wohnraum zu schaffen.