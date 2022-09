Ein anderer Sommer

Stephanie Rössel über die Notwendigkeit von „Panama“.

Festivals, Konzerte, Stadtfeste – nie hatte ich als Frau Angst oder habe mich unsicher gefühlt. Bei den meisten Veranstaltungen eint die Leute die Liebe zur Musik. Da geht es wirklich friedlich zu. In diesem Sommer aber war vieles anders.

Vielleicht liegt es daran, dass in den vergangenen zwei Jahren so wenige Veranstaltungen waren? Ist die Hemmschwelle gesunken oder der Alkoholkonsum so gestiegen? Bei der Recherche zu „Panama“, aus Beobachtungen und eigenen Erfahrungen wurde mir bewusst, dass die Dunkelziffer tatsächlich unglaublich hoch sein muss und die Angst, dass Betroffene nicht ernst genommen werden, berechtigt ist.

In Feierlaune wird einer Frau schnell mal an den Po griffen oder sie an den Hüften herangezogen. Ist die Reaktion nicht so begeistert, heißt es schnell „Nun hab dich mal nicht so“ oder „Der hat halt einen zu viel getrunken“. Im Übrigen gilt das auch im umgekehrten Fall. Auch Männern passiert das mit Frauen so.

Wo hört der Spaß auf, wo fängt die Tätlichkeit an? Wer das nicht so richtig definieren kann, könnte sich ja an das bekannte Sprichwort halten: Was du nicht willst, das man dir tut ...

Codesätze für Hilfe bei Belästigungen: Funktionieren sie auch im Saale-Orla-Kreis?